Percentile

Matris/vektör elemanlarının veya belirtilen eksen boyuncaki elemanların belirtilen yüzdelik dilimini geri döndürür.

double vector::Percentile(

const int percent

);



double matrix::Percentile(

const int percent

);



vector matrix::Percentile(

const int percent,

const int axis

);

Parametreler

percent

[in] Hesaplanacak yüzdelik dilimler, 0 ile 100 (dahil) arasında olmalıdır.

axis

[in] Eksen. 0 - yatay eksen, 1 - dikey eksen.

Geri dönüş değeri

Yüzdelik dilim: skaler veya vektör.

Not

percent parametresinin geçerli değerleri [0, 100] aralığındadır. Yüzdelik dilimleri hesaplamak için lineer bir algoritma kullanılır. Yüzdelik dilimlerin doğru bir şekilde hesaplanabilmesi adına elemanların sıralanması gerekir.

Örnek: