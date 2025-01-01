Percentile
Matris/vektör elemanlarının veya belirtilen eksen boyuncaki elemanların belirtilen yüzdelik dilimini geri döndürür.
|
double vector::Percentile(
Parametreler
percent
[in] Hesaplanacak yüzdelik dilimler, 0 ile 100 (dahil) arasında olmalıdır.
axis
[in] Eksen. 0 - yatay eksen, 1 - dikey eksen.
Geri dönüş değeri
Yüzdelik dilim: skaler veya vektör.
Not
percent parametresinin geçerli değerleri [0, 100] aralığındadır. Yüzdelik dilimleri hesaplamak için lineer bir algoritma kullanılır. Yüzdelik dilimlerin doğru bir şekilde hesaplanabilmesi adına elemanların sıralanması gerekir.
Örnek:
|
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};