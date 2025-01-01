Kron

İki matrisin, matrisin ve vektörün, vektörün ve matrisin veya iki vektörün Kronecker çarpımını geri döndürür.

matrix matrix::Kron(

const matrix& b

);



matrix matrix::Kron(

const vector& b

);



matrix vector::Kron(

const matrix& b

);



matrix vector::Kron(

const vector& b

);



Parametreler

b

[in] İkinci matris.

Geri dönüş değeri

Matris.

Not

Kronecker çarpımı aynı zamanda blok matris çarpımı olarak da adlandırılır.

MQL5'te iki matrisin Kronecker çarpımını hesaplamak için basit bir algoritma:

matrix MatrixKronecker(const matrix& matrix_a,const matrix& matrix_b)

{

ulong M=matrix_a.Rows();

ulong N=matrix_a.Cols();

ulong P=matrix_b.Rows();

ulong Q=matrix_b.Cols();

matrix matrix_c(M*P,N*Q);



for(ulong m=0; m<M; m++)

for(ulong n=0; n<N; n++)

for(ulong p=0; p<P; p++)

for(ulong q=0; q<Q; q++)

matrix_c[m*P+p][n*Q+q]=matrix_a[m][n] * matrix_b[p][q];



return(matrix_c);

}

MQL5 örneği:

matrix a={{1,2,3},{4,5,6}};

matrix b=matrix::Identity(2,2);

vector v={1,2};



Print(a.Kron(b));

Print(a.Kron(v));



/*

[[1,0,2,0,3,0]

[0,1,0,2,0,3]

[4,0,5,0,6,0]

[0,4,0,5,0,6]]



[[1,2,2,4,3,6]

[4,8,5,10,6,12]]

*/

Python örneği: