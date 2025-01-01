Kron
İki matrisin, matrisin ve vektörün, vektörün ve matrisin veya iki vektörün Kronecker çarpımını geri döndürür.
|
matrix matrix::Kron(
Parametreler
b
[in] İkinci matris.
Geri dönüş değeri
Matris.
Not
Kronecker çarpımı aynı zamanda blok matris çarpımı olarak da adlandırılır.
MQL5'te iki matrisin Kronecker çarpımını hesaplamak için basit bir algoritma:
|
matrix MatrixKronecker(const matrix& matrix_a,const matrix& matrix_b)
MQL5 örneği:
|
matrix a={{1,2,3},{4,5,6}};
Python örneği:
|
import numpy as np