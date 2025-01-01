Başlatma
Matrisleri ve vektörleri bildirmenin ve başlatmanın birkaç yolu vardır.
Fonksiyon
Eylem
Otomatik dönüştürmeyle matrisi, vektörü veya diziyi kopyalar
Belirtilen gösterge arabelleğinden belirtilen miktarda veriyi vektöre alır
Belirtilen sembol, zaman dilimi ve veri miktarı için MqlRates yapısından matrise veya vektöre geçmiş seriler alır
MqlTick yapısından matrise veya vektöre tikler alır
Belirtilen tarih aralığı için MqlTick yapısından matrise veya vektöre tikler alır
Köşegende 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris geri döndürür
Belirtilen büyüklükte bir birim matris oluşturur
1'lerle dolu yeni bir matris oluşturur ve geri döndürür
0'larla dolu yeni bir matris oluşturur ve geri döndürür
Belirtilen değerle dolu yeni bir matris oluşturur ve geri döndürür
İstenilen köşegende ve altında 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris oluşturur
Matrisi veya vektörü başlatır
Matrisi veya vektörü belirtilen değerle doldurur
Statik fonksiyon. Rastgele değerlerle dolu yeni bir matris veya vektör oluşturur ve geri döndürür. Rastgele değerler belirtilen aralıkta tekdüze olarak üretilir.
Büyüklük belirtilmeden bildirim (veriler için bellek tahsisi yoktur):
matrix matrix_a; // double türünde matris
Belirtilen büyüklükle bildirim (veriler için bellek tahsisiyle, ancak herhangi bir başlatma olmadan):
matrix matrix_a(128,128); // parametreler sabit olabilir
Başlatmayla bildirim (matris ve vektör büyüklükleri başlatma sırasında belirlenir):
matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
Başlatmayla bildirim:
template<typename T>
Veriler için bellek her zaman dinamik olduğundan, matris veya vektör büyüklüklerinin değiştirilebileceğini lütfen unutmayın.
Statik metotlar
Belirli bir şekilde başlatılan, belirtilen büyüklükte matrisler ve vektörler oluşturmak için statik metotlar:
matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);
Önceden oluşturulmuş matrisleri ve vektörleri başlatma metotları:
matrix matrix_a;