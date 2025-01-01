Başlatma

Matrisleri ve vektörleri bildirmenin ve başlatmanın birkaç yolu vardır.

Fonksiyon Eylem Assign Otomatik dönüştürmeyle matrisi, vektörü veya diziyi kopyalar CopyIndicatorBuffer Belirtilen gösterge arabelleğinden belirtilen miktarda veriyi vektöre alır CopyRates Belirtilen sembol, zaman dilimi ve veri miktarı için MqlRates yapısından matrise veya vektöre geçmiş seriler alır CopyTicks MqlTick yapısından matrise veya vektöre tikler alır CopyTicksRange Belirtilen tarih aralığı için MqlTick yapısından matrise veya vektöre tikler alır Eye Köşegende 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris geri döndürür Identity Belirtilen büyüklükte bir birim matris oluşturur Ones 1'lerle dolu yeni bir matris oluşturur ve geri döndürür Zeros 0'larla dolu yeni bir matris oluşturur ve geri döndürür Full Belirtilen değerle dolu yeni bir matris oluşturur ve geri döndürür Tri İstenilen köşegende ve altında 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris oluşturur Init Matrisi veya vektörü başlatır Fill Matrisi veya vektörü belirtilen değerle doldurur Random Statik fonksiyon. Rastgele değerlerle dolu yeni bir matris veya vektör oluşturur ve geri döndürür. Rastgele değerler belirtilen aralıkta tekdüze olarak üretilir.

Büyüklük belirtilmeden bildirim (veriler için bellek tahsisi yoktur):

matrix matrix_a; // double türünde matris

matrix<double> matrix_a1; // double türünde matris bildirmenin başka bir yolu; şablonlarda kullanılabilir

matrixf matrix_a2; // float türünde matris

matrix<float> matrix_a3; // float türünde matris

vector vector_a; // double türünde vektör

vector<double> vector_a1;

vectorf vector_a2; // float türünde vektör

vector<float> vector_a3;

Belirtilen büyüklükle bildirim (veriler için bellek tahsisiyle, ancak herhangi bir başlatma olmadan):

matrix matrix_a(128,128); // parametreler sabit olabilir

matrix<double> matrix_a1(InpRows,InpCols); // parametreler değişken olabilir

matrixf matrix_a2(1,128); // yatay vektörün analoğu

matrix<float> matrix_a3(InpRows,1); // dikey vektörün analoğu

vector vector_a(256);

vector<double> vector_a1(InpSize);

vectorf vector_a2(SomeFunc()); // SomeFunc fonksiyonu, vektör büyüklüğünü ayarlamak için kullanılan ulong türü bir sayı geri döndürür

vector<float> vector_a3(InpSize+16); // ifade parametre olarak kullanılabilir

Başlatmayla bildirim (matris ve vektör büyüklükleri başlatma sırasında belirlenir):

matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};

matrix<double> matrix_a1=matrix_a; // aynı türden matrisler olmalıdır

matrixf matrix_a2={{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}};

matrix<float> matrix_a3={{1,2},{3,4}};

vector vector_a={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5};

vector<double> vector_a1={1,5,2.4,3.3};

vectorf vector_a2={0,1,2,3};

vector<float> vector_a3=vector_a2; // aynı türden vektörler olmalıdır

Başlatmayla bildirim:

template<typename T>

void MatrixArange(matrix<T> &mat,T value=0.0,T step=1.0)

{

for(ulong i=0; i<mat.Rows(); i++)

{

for(ulong j=0; j<mat.Cols(); j++,value+=step)

mat[i][j]=value;

}

}

template<typename T>

void VectorArange(vector<T> &vec,T value=0.0,T step=1.0)

{

for(ulong i=0; i<vec.Size(); i++,value+=step)

vec[i]=value;

}

...



matrix matrix_a(size_m,size_k,MatrixArange,-M_PI,0.1); // önce size_m x size_k büyüklüğünde başlatılmamış bir matris oluşturulur, daha sonra başlatma sırasında listelenen parametrelerle MatrixArange fonksiyonu çağrılır

matrixf matrix_a1(10,20,MatrixArange); // float türünde bir matris oluşturulduktan sonra, varsayılan parametrelerle MatrixArange fonksiyonu çağrılır

vector vector_a(size,VectorArange,-10.0); // vektör oluşturulduktan sonra, tek parametreli VectorArange fonksiyonu çağrılır; ikinci parametresi varsayılandır

vectorf vector_a1(128,VectorArange);

Veriler için bellek her zaman dinamik olduğundan, matris veya vektör büyüklüklerinin değiştirilebileceğini lütfen unutmayın.

Statik metotlar

Belirli bir şekilde başlatılan, belirtilen büyüklükte matrisler ve vektörler oluşturmak için statik metotlar:

matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);

matrix<double> matrix_a1=matrix::Full(3,4,M_PI);

matrixf matrix_a2=matrixf::Identity(5,5);

matrixf<float> matrix_a3=matrixf::Ones(5,5);

matrix matrix_a4=matrix::Tri(4,5,-1);

vector vector_a =vector::Ones(256);

vectorf vector_a1=vector<float>::Zeros(16);

vector<float> vector_a2=vectorf::Full(128,float_value);

Önceden oluşturulmuş matrisleri ve vektörleri başlatma metotları: