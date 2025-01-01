Activation

Aktivasyon fonksiyonu değerlerini hesaplar ve onları aktarılan vektöre/matrise yazar.

bool vector::Activation(

vector& vect_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

...

);





bool matrix::Activation(

matrix& matrix_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation

);





bool matrix::Activation(

matrix& matrix_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

Parametreler

vect_out/matrix_out

[out] Aktivasyon fonksiyonunun hesaplanan değerlerinin yazılacağı vektör veya matris.

activation

[in] ENUM_ACTIVATION_FUNCTION numaralandırmasından aktivasyon fonksiyonu türü.

axis

[in] ENUM_MATRIX_AXIS numaralandırmasından değer (AXIS_HORZ - yatay eksen, AXIS_VERT - dikey eksen).

...

[in] Bazı aktivasyon fonksiyonları için gereken ek parametreler. Hiçbir parametre belirtilmezse, varsayılan değerler kullanılır.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür.

Ek parametreler

Bazı aktivasyon fonksiyonları ek parametreler kabul eder. Hiçbir parametre belirtilmezse, varsayılan değerler kullanılır.

AF_ELU (Exponential Linear Unit - Üssel lineer birim)

double alpha=1.0



Aktivasyon fonksiyonu: if(x>=0) f(x) = x

else f(x) = alpha * (exp(x)-1)





AF_LINEAR

double alpha=1.0

double beta=0.0



Aktivasyon fonksiyonu: f(x) = alpha*x + beta





AF_LRELU (Leaky REctified Linear Unit - Sızıntılı düzeltilmiş lineer birim)

double alpha=0.3



Aktivasyon fonksiyonu: if(x>=0) f(x)=x

else f(x) = alpha*x





AF_RELU (REctified Linear Unit - Düzeltilmiş lineer birim)

double alpha=0.0

double max_value=0.0

double treshold=0.0



Aktivasyon fonksiyonu: if(alpha==0) f(x) = max(x,0)

else if(x>max_value) f(x) = x

else f(x) = alpha*(x - treshold)





AF_SWISH

double beta=1.0



Aktivasyon fonksiyonu: f(x) = x / (1+exp(-x*beta))





AF_TRELU (Thresholded REctified Linear Unit - Eşikli düzeltilmiş lineer birim)

double theta=1.0



Aktivasyon fonksiyonu: if(x>theta) f(x) = x

else f(x) = 0





AF_PRELU (Parametric REctified Linear Unit - Parametrik düzeltilmiş lineer birim)

double alpha[] - learned array of coeefficients



Aktivasyon fonksiyonu: if(x[i]>=0) f(x)[i] = x[i]

else f(x)[i] = alpha[i] * x[i]

Not

Yapay sinir ağlarında, nöronun aktivasyon fonksiyonu, bir girdi sinyali veya bir girdi sinyali kümesi tarafından tanımlanan çıktı sinyalini belirler. Aktivasyon fonksiyonunun seçimi, sinir ağının performansı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Modelin farklı bölümleri (katmanlar) farklı aktivasyon fonksiyonlarını kullanabilir.

Ek parametrelerin kullanımına ilişkin örnekler: