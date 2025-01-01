- Activation
- Derivative
- Loss
- LossGradient
- RegressionMetric
- ConfusionMatrix
- ConfusionMatrixMultilabel
- ClassificationMetric
- ClassificationScore
- PrecisionRecall
- ReceiverOperatingCharacteristic
Activation
Aktivasyon fonksiyonu değerlerini hesaplar ve onları aktarılan vektöre/matrise yazar.
|
bool vector::Activation(
Parametreler
vect_out/matrix_out
[out] Aktivasyon fonksiyonunun hesaplanan değerlerinin yazılacağı vektör veya matris.
activation
[in] ENUM_ACTIVATION_FUNCTION numaralandırmasından aktivasyon fonksiyonu türü.
axis
[in] ENUM_MATRIX_AXIS numaralandırmasından değer (AXIS_HORZ - yatay eksen, AXIS_VERT - dikey eksen).
...
[in] Bazı aktivasyon fonksiyonları için gereken ek parametreler. Hiçbir parametre belirtilmezse, varsayılan değerler kullanılır.
Geri dönüş değeri
Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür.
Ek parametreler
Bazı aktivasyon fonksiyonları ek parametreler kabul eder. Hiçbir parametre belirtilmezse, varsayılan değerler kullanılır.
|
AF_ELU (Exponential Linear Unit - Üssel lineer birim)
Not
Yapay sinir ağlarında, nöronun aktivasyon fonksiyonu, bir girdi sinyali veya bir girdi sinyali kümesi tarafından tanımlanan çıktı sinyalini belirler. Aktivasyon fonksiyonunun seçimi, sinir ağının performansı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Modelin farklı bölümleri (katmanlar) farklı aktivasyon fonksiyonlarını kullanabilir.
Ek parametrelerin kullanımına ilişkin örnekler:
|
vector x={0.1, 0.4, 0.9, 2.0, -5.0, 0.0, -0.1};