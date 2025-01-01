Eye
Bir statik fonksiyondur. Köşegende 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu, istenilen büyüklükte bir matris oluşturur ve geri döndürür.
static matrix matrix::Eye(
Parametreler
rows
[in] Çıktıda satır sayısı.
cols
[in] Çıktıda sütun sayısı.
ndiag=0
[in] Köşegenin indeksi: ndiag=0 (varsayılan) ana köşegeni, ndiag>0 ana köşegenin üzerindeki köşegenleri ve ndiag<0 ana köşegenin altındaki köşegenleri ifade eder.
Geri dönüş değeri
Değerleri bire eşit olan k'nıncı köşegen dışında tüm elemanların sıfıra eşit olduğu bir matris.
MQL5 örneği:
matrix eye=matrix::Eye(3, 3);
Python örneği:
np.eye(3, dtype=int)