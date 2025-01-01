Eye

Bir statik fonksiyondur. Köşegende 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu, istenilen büyüklükte bir matris oluşturur ve geri döndürür.

static matrix matrix::Eye(

const ulong rows,

const ulong cols,

const int ndiag=0

);

Parametreler

rows

[in] Çıktıda satır sayısı.

cols

[in] Çıktıda sütun sayısı.

ndiag=0

[in] Köşegenin indeksi: ndiag=0 (varsayılan) ana köşegeni, ndiag>0 ana köşegenin üzerindeki köşegenleri ve ndiag<0 ana köşegenin altındaki köşegenleri ifade eder.

Geri dönüş değeri

Değerleri bire eşit olan k'nıncı köşegen dışında tüm elemanların sıfıra eşit olduğu bir matris.

MQL5 örneği:

matrix eye=matrix::Eye(3, 3);

Print("eye =

", eye);



eye=matrix::Eye(4, 4,1);

Print("eye =

", eye);

/*

eye =

[[1,0,0]

[0,1,0]

[0,0,1]]

eye =

[[0,1,0,0]

[0,0,1,0]

[0,0,0,1]

[0,0,0,0]]

*/

Python örneği: