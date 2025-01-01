Quantile
Matris/vektör elemanlarının veya belirtilen eksen boyuncaki elemanların belirtilen dağılım dilimini geri döndürür.
|
double vector::Quantile(
Parametreler
quantile
[in] Hesaplanacak dağılım dilimleri, 0 ile 1 (dahil) arasında olmalıdır.
axis
[in] Eksen. 0 - yatay eksen, 1 - dikey eksen.
Geri dönüş değeri
Dağılım dilimi: skaler veya vektör.
Not
quantile parametresi [0, 1] aralığında değerler alır. Dağılım dilimlerini hesaplamak için lineer bir algoritma kullanılır. Dağılım dilimlerinin doğru bir şekilde hesaplanabilmesi adına elemanların sıralanması gerekir.
Örnek:
|
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};