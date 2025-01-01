Quantile

Matris/vektör elemanlarının veya belirtilen eksen boyuncaki elemanların belirtilen dağılım dilimini geri döndürür.

double vector::Quantile(

const double quantile

);



double matrix::Quantile(

const double quantile

);



vector matrix::Quantile(

const double quantile,

const int axis

);

Parametreler

quantile

[in] Hesaplanacak dağılım dilimleri, 0 ile 1 (dahil) arasında olmalıdır.

axis

[in] Eksen. 0 - yatay eksen, 1 - dikey eksen.

Geri dönüş değeri

Dağılım dilimi: skaler veya vektör.

Not

quantile parametresi [0, 1] aralığında değerler alır. Dağılım dilimlerini hesaplamak için lineer bir algoritma kullanılır. Dağılım dilimlerinin doğru bir şekilde hesaplanabilmesi adına elemanların sıralanması gerekir.

Örnek: