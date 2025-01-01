DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıİstatistiklerQuantile 

Quantile

Matris/vektör elemanlarının veya belirtilen eksen boyuncaki elemanların belirtilen dağılım dilimini geri döndürür.

double vector::Quantile(
  const double quantile      // dağılım dilimi
   );
 
double matrix::Quantile(
  const double quantile      // dağılım dilimi
   );
 
vector matrix::Quantile(
  const double quantile,     // dağılım dilimi
  const int    axis          // eksen
   );

Parametreler

quantile

[in]  Hesaplanacak dağılım dilimleri, 0 ile 1 (dahil) arasında olmalıdır.

axis

[in]  Eksen. 0 - yatay eksen, 1 - dikey eksen.

Geri dönüş değeri

Dağılım dilimi: skaler veya vektör.

Not

quantile parametresi [0, 1] aralığında değerler alır. Dağılım dilimlerini hesaplamak için lineer bir algoritma kullanılır. Dağılım dilimlerinin doğru bir şekilde hesaplanabilmesi adına elemanların sıralanması gerekir.

Örnek:

   matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_quantile=matrix_a.Quantile(0.5,0);
   vectorf rows_quantile=matrix_a.Quantile(0.5,1);
   float matrix_quantile=matrix_a.Quantile(0.5);
 
   Print("cols_quantile ",cols_quantile);
   Print("rows_quantile ",rows_quantile);
   Print("quantile value  ",matrix_quantile);
 
   /*
   matrix_a
   [[1,2,3]
    [4,5,6]
    [7,8,9]
    [10,11,12]]
   cols_quantile [5.5,6.5,7.5]
   rows_quantile [2,5,8,11]
   quantile value  6.5
   */
   