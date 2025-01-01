CopyTicksRange

Belirtilen tarih aralığı için MqlTick yapısından matrise veya vektöre tikler alır. Elemanlar geçmişten şimdiki zamana doğru sayılır, yani indeksi 0 olan tik en eski tiktir. Tik analizi için, tikte tam olarak nelerin değiştiğini ifade eden flags alanını kontrol edin.

bool matrix::CopyTicksRange(

string symbol,

ulong flags,

ulong from_msc,

ulong to_msc

);

Vektör metodu

bool vector::CopyTicksRange(

string symbol,

ulong flags,

ulong from_msc,

ulong to_msc

);

Parametreler

symbol

[in] Sembol.

flags

[in] ENUM_COPY_TICKS numaralandırmasından, istenen tiklerin türünü belirten bayrak kombinasyonu. Verileri vektöre kopyalarken, ENUM_COPY_TICKS numaralandırmasından yalnızca bir değer belirtilebilir, aksi takdirde hata meydana gelecektir.

from_msc

[in] Talep edilecek tiklerin başlangıç tarihi. Zaman, 01/01/1970 tarihinden itibaren olacak şekilde milisaniye cinsinden belirtilir. from_msc parametresi belirtilmezse, geçmişin başından itibaren tikler geri döndürülür. Zaman >= from_msc olan tikler geri döndürülür.

to_msc

[in] Tiklerin talep edileceği aralığın bitiş zamanı. Zaman, 01/01/1970 tarihinden itibaren olacak şekilde milisaniye cinsinden belirtilir. Zaman <= from_msc olan tikler geri döndürülür. to_msc parametresi belirtilmezse, geçmişin sonuna kadar olan tüm tikler geri döndürülür.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, hata olması durumunda false geri döndürür. GetLastError() aşağıdaki hataları geri döndürebilir:

ERR_HISTORY_TIMEOUT - tik senkronizasyonu için zaman aşımı meydana geldi, fonksiyon kullanılabilir tüm tikleri geri döndürdü.

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER - statik arabellek çok küçük. Yalnızca dizinin depolayabileceği veri miktarı geri döndürüldü.

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY - belirtilen aralıktan geçmiş verileri dinamik tik dizisine almak için yeterli bellek yok. Tik dizisi için yeterli bellek tahsis edilemedi.

Tik analizi için, tikte tam olarak nelerin değiştiğini ifade eden bayrakları kullanın:

TICK_FLAG_BID - tik, Satış fiyatı değişimi sonucu oluştu

TICK_FLAG_ASK - tik, Alış fiyatı değişimi sonucu oluştu

TICK_FLAG_LAST - tik, Son işlem fiyatı değişimi sonucu oluştu

TICK_FLAG_VOLUME - tik, hacim değişimi sonucu oluştu

TICK_FLAG_BUY - tik, alış işlemi sonucu oluştu

TICK_FLAG_SELL - tik, satış işlemi sonucu oluştu

Not

CopyTicksRange() metodu, tam olarak belirtilen aralıktan tikleri talep etmek için kullanılır. Örneğin, geçmişteki belirli bir gündeki tikler. CopyTicks() ise yalnızca başlangıç tarihinin belirtilmesine olanak sağlar, örneğin, ayın başından bugüne kadar olan tüm tikler.

