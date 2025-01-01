Matrisler ve vektörler

vector tipi, MQL5'te vektörlerle çalışılmasına olanak sağlayan özel bir veri tipidir. Bir vektör, double tipinde bir tek boyutlu dizidir. Fizik, geometri vb. dahil olmak üzere birçok bilim alanında kullanılan lineer cebirin temel kavramlarından biridir. Vektörler, lineer denklem sistemlerini çözmek için, 3D grafiklerde ve diğer uygulama alanlarında kullanılır. Vektörler toplanabilir ve çarpılabilir. Vektörler arasındaki uzunluk veya mesafe norm kavramı ile ifade edilir. Programlamada, vektörler genellikle, üzerinde sıradan vektör işlemlerinin olmayan, yani dizilerin toplanamadığı veya çarpılamadığı ve normları olmadığı, homojen eleman dizileriyle temsil edilir.

Vektörler, matrislerle çalışırken satır vektörleri ve sütun vektörleri olarak temsil edilebilir. Ayrıca lineer cebirdeki vektörler kovaryans ve kontravaryans kavramlarını kullanır. Bu kavramlar, bir MQL5 kodu yazarken herhangi bir fark yaratmaz, çünkü vektör tipindeki her bir nesnenin ne olduğuna yalnızca programcı karar verir. Örneğin, 3D grafikler söz konusu olduğunda bu, döndürme, yer değiştirme, sıkıştırma vb. vektörü olabilir.

Genel olarak, lineer cebir açısından, bir sayı aynı zamanda bir vektördür, ancak bu, tek boyutlu vektör uzayında geçerlidir. Vektörün kendisi, matrisin özel bir hali olarak düşünülebilir.

matrix tipi, MQL5'te matrisleri temsil eden başka bir özel veri tipidir. Bir matris aslında double tipinde iki boyutlu bir dizidir. Belirli türdeki veri kümeleriyle daha kolay çalışma için vektörler ve matrisler MQL5 diline eklenmiştir. Programcıların lineer cebirin tüm avantajlarından mümkün olan en basit ve matematiğe en çok benzeyen biçimde yararlanmalarını sağlarlar. Matrisler, matematikte lineer veya diferansiyel denklem sistemlerini kompakt şekilde yazmak için yaygın olarak kullanılır. Bu durumda matris satırlarının sayısı denklemlerin sayısına ve sütunların sayısı bilinmeyenlerin sayısına karşılık gelir. Sonuç olarak, lineer denklem sistemleri matris işlemleri ile çözülebilir.

Matrisler için aşağıdaki şu cebirsel işlemler tanımlıdır:

Aynı boyutlu matrislerin eklenmesi;

Uygun boyutlu matrislerin çarpımı: soldaki matrisin sütun sayısı, sağdaki matrisin satır sayısına eşit olmalıdır;

Matris çarpım kuralına göre, bir matrisin bir sütun vektörü ile çarpımı ve bir satır vektörünün bir matrisle çarpımı. Burada vektör, matrisin özel bir halidir;

Bir sayı ile, yani bir skaler ile matris çarpımı

Matematik birçok farklı matris türünü dikkate alır. Örneğin, birim, simetrik, ters simetrik, üst ve alt üçgensel matrisler ve diğer matrisler. Çeşitli normal formlar, matris teorisinde önemli bir rol oynar. Belirli dönüşümler yoluyla elde edilebilen, matrisin belirli bir kanonik formunu temsil ederler. Pratikte, örneğin stabilite gibi ek özelliklere sahip normal formlar kullanılır.

Vektörlerin ve matrislerin veya daha doğrusu bu veri tiplerinin özel yöntemlerinin kullanılması, matematiksel gösterime yakın daha basit, daha kısa ve daha anlaşılır kod oluşturulmasına olanak sağlar. Bu, programcıyı iç içe döngüler oluşturmaktan ve hesaplamaya dahil olan dizilerin doğru indekslenmesine sürekli dikkat etmekten kurtarır. Dolayısıyla bu yöntemlerin kullanılması karmaşık programların geliştirilmesinde güvenilirliği ve hızı artırır.

matrix ve vector tiplerinde uygulanan yöntemlerin listesi

matrix ve vector tipleri, ilgili NumPy kütüphanesi yöntemlerine karşılık gelen yöntemleri içerir. Bu yöntemleri kullanarak algoritmaları ve kodları Python'dan MQL5'e minimum çabayla çevirebilirsiniz. Birçok veri işleme görevi, matematiksel denklemler, sinir ağları ve makine öğrenimi görevleri, hazır Python yöntemleri ve kütüphaneleri kullanılarak çözülebilir.