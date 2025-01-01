Compare

Belirtilen hassasiyetle iki matrisin/vektörün elemanlarını karşılaştırır.

ulong vector::Compare(

const vector& vec,

const double epsilon

);



ulong matrix::Compare(

const matrix& mat,

const double epsilon

);

Parametreler

vector_b

[in] Karşılaştırılacak vektör.

epsilon

[in] Hassasiyet.

Geri dönüş değeri

Karşılaştırılan matrislerin veya vektörlerin eşleşmeyen elemanlarının sayısı: matrisler eşitse 0, aksi takdirde 0'dan büyük olacaktır.

Karmaşık matrisler/vektörler için karşılaştırma, karmaşık sayılar arasındaki mesafenin tahmin edilmesini içerir. Mesafe sqrt(pow(r1-r2, 2) + pow(i1-i2, 2) olarak hesaplanır ve zaten epsilon ile karşılaştırılabilen reel bir sayıdır.

Not

== veya != karşılaştırma operatörleri, eleman bazında tam karşılaştırma yürütür. Reel sayıların tam karşılaştırmasının sınırlı kullanımı olduğu bilindiğinden, epsilon karşılaştırma yöntemi eklenmiştir. Bir matris, örneğin 1e-20 ila 1e+20 aralığında değerlere sahip elemanlar içerebilir. Bu tür matrisler, anlamlı basamak hassasiyetiyle eleman bazında karşılaştırma kullanılarak işlenebilir.

Örnek: