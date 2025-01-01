Cond

Matrisin koşul sayısını hesaplar.

double matrix::Cond(

const ENUM_MATRIX_NORM norm

);

Parametreler

norm

[in] ENUM_MATRIX_NORM numaralandırmasından matris normu türü.

Geri dönüş değeri

Matrisin koşul sayısı. Sonsuz olabilir.

Not

x'in koşul sayısı, x'in normu çarpı x'in tersinin normu olarak tanımlanır. Norm, olağan L2 normu (kareler toplamının karekökü) veya diğer matris normu türlerinden biri olabilir.

Koşul sayısı, A matrisinin normu ile A matrisinin tersinin normunun çarpımına eşit olan K değeridir. Koşul sayısı yüksek olan matrisler kötü koşullu olarak adlandırılır. Koşul sayısı düşük olanlar da iyi koşullu olarak ifade edilir. Ters matris, matrisin karesellik ve tekil olmama durumuyla sınırlandırılmaması için yalancı tersini alma işlemi yapılarak elde edilir.

Bir istisna, spektral koşul sayısıdır.

MQL5'te spektral koşul sayısını hesaplamak için basit bir algoritma:

double MatrixCondSpectral(matrix& a)

{

double norm=0.0;

vector v=a.Spectrum();



if(v.Size()>0)

{

double max_norm=v[0];

double min_norm=v[0];

for(ulong i=1; i<v.Size(); i++)

{

double real=MathAbs(v[i]);

if(max_norm<real)

max_norm=real;

if(min_norm>real)

min_norm=real;

}

max_norm=MathSqrt(max_norm);

min_norm=MathSqrt(min_norm);

if(min_norm>0.0)

norm=max_norm/min_norm;

}



return(norm);

}

MQL5 örneği:

matrix a= {{1, 0, -1}, {0, 1, 0}, { 1, 0, 1}};

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_P2)=", a.Cond(MATRIX_NORM_P2));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=", a.Cond(MATRIX_NORM_FROBENIUS));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_INF)=", a.Cond(MATRIX_NORM_INF));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_INF)=", a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_INF));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_P1)=", a.Cond(MATRIX_NORM_P1));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=", a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P1));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_P2)=", a.Cond(MATRIX_NORM_P2));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=", a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P2));



/*

matrix a

[[1,0,-1]

[0,1,0]

[1,0,1]]

a.Cond(MATRIX_NORM_P2)=1.414213562373095

a.Cond(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=3.162277660168379

a.Cond(MATRIX_NORM_INF)=2.0

a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_INF)=0.9999999999999997

a.Cond(MATRIX_NORM_P1)=)2.0

a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=0.9999999999999998

a.Cond(MATRIX_NORM_P2)=1.414213562373095

a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=0.7071067811865472

*/

Python örneği: