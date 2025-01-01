DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıÖzelliklerCond 

Cond

Matrisin koşul sayısını hesaplar.

double matrix::Cond(
  const ENUM_MATRIX_NORM  norm      // matris normu türü
   );

Parametreler

norm

[in] ENUM_MATRIX_NORM numaralandırmasından matris normu türü.

Geri dönüş değeri

Matrisin koşul sayısı. Sonsuz olabilir.

Not

x'in koşul sayısı, x'in normu çarpı x'in tersinin normu olarak tanımlanır. Norm, olağan L2 normu (kareler toplamının karekökü) veya diğer matris normu türlerinden biri olabilir.

Koşul sayısı, A matrisinin normu ile A matrisinin tersinin normunun çarpımına eşit olan K değeridir. Koşul sayısı yüksek olan matrisler kötü koşullu olarak adlandırılır. Koşul sayısı düşük olanlar da iyi koşullu olarak ifade edilir. Ters matris, matrisin karesellik ve tekil olmama durumuyla sınırlandırılmaması için yalancı tersini alma işlemi yapılarak elde edilir.

Bir istisna, spektral koşul sayısıdır.

 

MQL5'te spektral koşul sayısını hesaplamak için basit bir algoritma:

double MatrixCondSpectral(matrixa)
  {
   double norm=0.0;
   vector v=a.Spectrum();
 
   if(v.Size()>0)
     {
      double max_norm=v[0];
      double min_norm=v[0];
      for(ulong i=1i<v.Size(); i++)
        {
         double real=MathAbs(v[i]);
         if(max_norm<real)
            max_norm=real;
         if(min_norm>real)
            min_norm=real;
        }
      max_norm=MathSqrt(max_norm);
      min_norm=MathSqrt(min_norm);
      if(min_norm>0.0)
         norm=max_norm/min_norm;
     }
 
   return(norm);
  }

 

MQL5 örneği:

  matrix a= {{10, -1}, {010}, { 101}};
  Print("a.Cond(MATRIX_NORM_P2)="a.Cond(MATRIX_NORM_P2));
  Print("a.Cond(MATRIX_NORM_FROBENIUS)="a.Cond(MATRIX_NORM_FROBENIUS));
  Print("a.Cond(MATRIX_NORM_INF)="a.Cond(MATRIX_NORM_INF));
  Print("a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_INF)="a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_INF));
  Print("a.Cond(MATRIX_NORM_P1)="a.Cond(MATRIX_NORM_P1));
  Print("a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P1)="a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P1));
  Print("a.Cond(MATRIX_NORM_P2)="a.Cond(MATRIX_NORM_P2));
  Print("a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P2)="a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P2));
 
  /*
  matrix a
  [[1,0,-1]
  [0,1,0]
  [1,0,1]]
  a.Cond(MATRIX_NORM_P2)=1.414213562373095
  a.Cond(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=3.162277660168379
  a.Cond(MATRIX_NORM_INF)=2.0
  a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_INF)=0.9999999999999997
  a.Cond(MATRIX_NORM_P1)=)2.0
  a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=0.9999999999999998
  a.Cond(MATRIX_NORM_P2)=1.414213562373095
  a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=0.7071067811865472
  */

 

Python örneği:

import numpy as np
from numpy import linalg as LA
a = np.array([[10, -1], [010], [101]])
print("a \n",a)
print("LA.cond(a)=",LA.cond(a))
print("LA.cond(a, 'fro')=",LA.cond(a, 'fro'))
print("LA.cond(a, np.inf)=",LA.cond(anp.inf))
print("LA.cond(a, -np.inf)=",LA.cond(a, -np.inf))
print("LA.cond(a, 1)=",LA.cond(a1))
print("LA.cond(a, -1)=",LA.cond(a, -1))
print("LA.cond(a, 2)=",LA.cond(a2))
print("LA.cond(a, -2)=",LA.cond(a, -2))
 
a 
 [[ 1  0 -1]
 [ 0  1  0]
 [ 1  0  1]]
LA.cond(a)= 1.4142135623730951
LA.cond(a, 'fro')= 3.1622776601683795
LA.cond(anp.inf)= 2.0
LA.cond(a, -np.inf)= 1.0
LA.cond(a1)= 2.0
LA.cond(a, -1)= 1.0
LA.cond(a2)= 1.4142135623730951
LA.cond(a, -2)= 0.7071067811865475
Det