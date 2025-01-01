- HasNan
Resize
Belirtilen şekle ve büyüklüğe sahip yeni bir matris geri döndürür.
|
bool matrix::Resize(
Parametreler
rows
[in] Yeni satır sayısı.
cols
[in] Yeni sütun sayısı.
Geri dönüş değeri
Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür.
Not
Matris (veya vektör) yerinde işlenir. Kopya oluşturulmaz. Herhangi bir büyüklük belirtilebilir, yani, rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old. Reshape'den farklı olarak, matris satır satır işlenir. Sütun sayısı artırıldığında, yeni sütunların elemanları tanımsız olur. Satır sayısı artırıldığında da yeni satırların elemanları tanımsız olur. Sütun sayısı azaltıldığında ise matrisin her bir satırı kesilir.
Örnek:
|
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};