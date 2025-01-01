Random
Statik fonksiyon. Rastgele değerlerle dolu yeni bir matris veya vektör oluşturur ve geri döndürür. Rastgele değerler belirtilen aralıkta tekdüze olarak üretilir.
static vector vector::Random(
Fonksiyon, mevcut bir matrisi veya vektörü rastgele değerlerle doldurur. Rastgele değerler belirtilen aralıkta tekdüze olarak üretilir.
void vector::Random(
Parametreler
rows
[in] Satır sayısı.
cols
[in] Sütun sayısı.
size
[in] Vektör uzunluğu.
min=0.0
[in] Oluşturulan rastgele sayı örneklemindeki minimum değer.
max=1.0
[in] Oluşturulan rastgele sayı örneklemindeki maksimum değer.
Geri dönüş değeri
Rastgele değerlerle dolu ve istenilen satır ve sütun sayısına sahip yeni bir matris geri döndürür.
Örnek
//+------------------------------------------------------------------+