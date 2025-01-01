DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıİstatistiklerStd 

Std

Matris/vektör elemanlarının veya belirtilen eksen boyuncaki elemanların standart sapmasını geri döndürür.

double vector::Std();
 
double vector::Std(
  const int  ddof      // delta serbestlik derecesi
);
 
double matrix::Std();
 
vector matrix::Std(
  const int  axis      // eksen
);
 
vector matrix::Std(
  const int  axis,     // eksen
  const int  ddof      // delta serbestlik derecesi
);

Parametreler

axis

[in]  Eksen. 0 - yatay eksen, 1 - dikey eksen.

ddof

[in]  “Delta Degrees of Freedom”: Hesaplamada kullanılan bölen N - ddof olup, burada N eleman sayısını temsil eder. Varsayılan olarak ddof 0'dır.

Geri dönüş değeri

Standart sapma: skaler veya vektör.

Not

Standart sapma, ortalamadan sapmaların karelerinin ortalamasının kareköküdür, yani std = sqrt(mean(x)), burada x = abs(a - a.mean())**2.

Sapmaların karelerinin ortalaması tipik olarak x.sum() / (N - ddof) olarak hesaplanır, burada N = len(x)'tir.

ddof=0 olan ifade bazen “popülasyon standart sapması” olarak adlandırılır. Eğer ddof>0 ise (en yaygın olarak 1 kullanılır), elde edilen değer bazen “örneklem standart sapması” olarak adlandırılır.

Örnek

   matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_std=matrix_a.Std(0);
   vectorf rows_std=matrix_a.Std(1);
   float matrix_std=matrix_a.Std();
 
   Print("cols_std ",cols_std);
   Print("rows_std ",rows_std);
   Print("std value  ",matrix_std);
 
 
   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_std [3.2403703,3.0310888,3.9607449]
   rows_std [3.5590262,4.5460606,0.81649661,1.6329932]
   std value  3.452052593231201
   */
Var