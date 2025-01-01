Std

Matris/vektör elemanlarının veya belirtilen eksen boyuncaki elemanların standart sapmasını geri döndürür.

double vector::Std();



double vector::Std(

const int ddof

);



double matrix::Std();



vector matrix::Std(

const int axis

);



vector matrix::Std(

const int axis,

const int ddof

);

Parametreler

axis

[in] Eksen. 0 - yatay eksen, 1 - dikey eksen.

ddof

[in] “Delta Degrees of Freedom”: Hesaplamada kullanılan bölen N - ddof olup, burada N eleman sayısını temsil eder. Varsayılan olarak ddof 0'dır.

Geri dönüş değeri

Standart sapma: skaler veya vektör.

Not

Standart sapma, ortalamadan sapmaların karelerinin ortalamasının kareköküdür, yani std = sqrt(mean(x)), burada x = abs(a - a.mean())**2.

Sapmaların karelerinin ortalaması tipik olarak x.sum() / (N - ddof) olarak hesaplanır, burada N = len(x)'tir.

ddof=0 olan ifade bazen “popülasyon standart sapması” olarak adlandırılır. Eğer ddof>0 ise (en yaygın olarak 1 kullanılır), elde edilen değer bazen “örneklem standart sapması” olarak adlandırılır.

Örnek