Rank

Gauss yöntemini kullanarak matris rankını geri döndürür.

int Rank()

Geri dönüş değeri

Matrisin rankı.

Not

m satır ve n sütuna sahip bir A matrisinin satır (veya sütun) sisteminin rankı, lineer bağımsız satırların (veya sütunların) maksimum sayısıdır. Diğerleri cinsinden lineer olarak ifade edilemiyorsa, bu satırlar (veya sütunlar) lineer bağımsız olarak adlandırılır. Satır sisteminin rankı her zaman sütun sisteminin rankına eşittir. Bu değere matrisin rankı denir.

MQL5 örneği:

matrix a=matrix::Eye(4, 4);;

Print("matrix a

", a);

Print("a.Rank()=", a.Rank());



matrix I=matrix::Eye(4, 4);

I[3, 3] = 0.; // rank eksik matris

Print("I

", I);

Print("I.Rank()=", I.Rank());



matrix b=matrix::Ones(1, 4);

Print("b

", b);

Print("b.Rank()=", b.Rank());;// 1 boyut - rank 1, tümü 0 olmadığı sürece



matrix zeros=matrix::Zeros(4, 1);

Print("zeros

", zeros);

Print("zeros.Rank()=", zeros.Rank());



/*

matrix a

[[1,0,0,0]

[0,1,0,0]

[0,0,1,0]

[0,0,0,1]]

a.Rank()=4



I

[[1,0,0,0]

[0,1,0,0]

[0,0,1,0]

[0,0,0,0]]

I.Rank()=3



b

[[1,1,1,1]]

b.Rank()=1



zeros

[[0]

[0]

[0]

[0]]

zeros.Rank()=0

*/

Python örneği: