Rank
Gauss yöntemini kullanarak matris rankını geri döndürür.
int Rank()
Geri dönüş değeri
Matrisin rankı.
Not
m satır ve n sütuna sahip bir A matrisinin satır (veya sütun) sisteminin rankı, lineer bağımsız satırların (veya sütunların) maksimum sayısıdır. Diğerleri cinsinden lineer olarak ifade edilemiyorsa, bu satırlar (veya sütunlar) lineer bağımsız olarak adlandırılır. Satır sisteminin rankı her zaman sütun sisteminin rankına eşittir. Bu değere matrisin rankı denir.
MQL5 örneği:
matrix a=matrix::Eye(4, 4);;
Python örneği:
import numpy as np