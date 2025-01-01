- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Row
Bir satır vektörü geri döndürür. Belirtilen satıra vektörü yazar
|
vector matrix::Row(
Parametreler
nrow
[in] Satırın indeksi.
Geri dönüş değeri
Vektör.
Not
Büyüklüğü belirlenmemiş matrisler için satır ayarlanabilir. Bu durumda, satıra yazılacak vektör büyüklüğü x satırın indeksi+1 büyüklüğünde bir sıfır matrisi oluşturulacak ve vektör elemanları ilgili satıra doldurulacaktır. Satır halihazırda mevcut olan bir matrise ayarlanırsa, matrisin büyüklüğü ve satıra yazılacak vektör dışındaki elemanları değişmez.
Örnek:
|
vector v1={1,2,3};