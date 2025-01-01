DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıManipülasyonlarRow 

Row

Bir satır vektörü geri döndürür. Belirtilen satıra vektörü yazar

vector matrix::Row(
  const ulong   nrow      // satırın indeksi
   );
 
void matrix::Row(
  const vector  v,        // satıra yazılacak vektör
  const ulong   nrow      // satırın indeksi
   );
 

Parametreler

nrow

[in]  Satırın indeksi.

Geri dönüş değeri

Vektör.

Not

Büyüklüğü belirlenmemiş matrisler için satır ayarlanabilir. Bu durumda, satıra yazılacak vektör büyüklüğü x satırın indeksi+1 büyüklüğünde bir sıfır matrisi oluşturulacak ve vektör elemanları ilgili satıra doldurulacaktır. Satır halihazırda mevcut olan bir matrise ayarlanırsa, matrisin büyüklüğü ve satıra yazılacak vektör dışındaki elemanları değişmez.

Örnek:

   vector v1={1,2,3};
   matrix m1;
   m1.Row(v1,1);
   Print("m1\n",m1);
   matrix m2=matrix::Full(4,5,7);
   m2.Row(v1,2);
   Print("m2\n",m2);
   
   Print("row 1 - ",m2.Row(1));
   Print("row 2 - ",m2.Row(2));
 
  /*
  m1
  [[0,0,0]
  [1,2,3]]
  m2
  [[7,7,7,7,7]
  [7,7,7,7,7]
  [1,2,3,7,7]
  [7,7,7,7,7]]
  row 1 - [7,7,7,7,7]
  row 2 - [1,2,3,7,7]
  */
Col