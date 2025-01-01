Row

Bir satır vektörü geri döndürür. Belirtilen satıra vektörü yazar

vector matrix::Row(

const ulong nrow

);



void matrix::Row(

const vector v,

const ulong nrow

);



Parametreler

nrow

[in] Satırın indeksi.

Geri dönüş değeri

Vektör.

Not

Büyüklüğü belirlenmemiş matrisler için satır ayarlanabilir. Bu durumda, satıra yazılacak vektör büyüklüğü x satırın indeksi+1 büyüklüğünde bir sıfır matrisi oluşturulacak ve vektör elemanları ilgili satıra doldurulacaktır. Satır halihazırda mevcut olan bir matrise ayarlanırsa, matrisin büyüklüğü ve satıra yazılacak vektör dışındaki elemanları değişmez.

Örnek: