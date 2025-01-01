DokümantasyonBölümler
Bir sütun vektörü geri döndürür. Belirtilen sütuna vektörü yazar

vector matrix::Col(
  const ulong   ncol      // sütunun indeksi
   );
 
void matrix::Col(
  const vector  v,        // sütuna yazılacak vektör
  const ulong   ncol      // sütunun indeksi
   );

Parametreler

ncol

[in]  Sütunun indeksi.

Geri dönüş değeri

Vektör.

Not

Büyüklüğü belirlenmemiş matrisler için sütun ayarlanabilir. Bu durumda, sütuna yazılacak vektör büyüklüğü x sütunun indeksi+1 büyüklüğünde bir sıfır matrisi oluşturulacak ve vektör elemanları ilgili sütuna doldurulacaktır. Sütun halihazırda mevcut olan bir matrise ayarlanırsa, matrisin büyüklüğü ve sütuna yazılacak vektör dışındaki elemanları değişmez.

Örnek:

   vector v1={1,2,3};
   matrix m1;
   m1.Col(v1,1);
   Print("m1\n",m1);
   matrix m2=matrix::Full(4,5,8);
   m2.Col(v1,2);
   Print("m2\n",m2);
   
   Print("col 1 - ",m2.Col(1));
   Print("col 2 - ",m2.Col(2));
 
  /*
  m1
  [[0,1]
  [0,2]
  [0,3]]
  m2
  [[8,8,1,8,8]
  [8,8,2,8,8]
  [8,8,3,8,8]
  [8,8,8,8,8]]
  col 1 - [8,8,8,8]
  col 2 - [1,2,3,8]
  */
