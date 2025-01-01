Col

Bir sütun vektörü geri döndürür. Belirtilen sütuna vektörü yazar

vector matrix::Col(

const ulong ncol

);



void matrix::Col(

const vector v,

const ulong ncol

);

Parametreler

ncol

[in] Sütunun indeksi.

Geri dönüş değeri

Vektör.

Not

Büyüklüğü belirlenmemiş matrisler için sütun ayarlanabilir. Bu durumda, sütuna yazılacak vektör büyüklüğü x sütunun indeksi+1 büyüklüğünde bir sıfır matrisi oluşturulacak ve vektör elemanları ilgili sütuna doldurulacaktır. Sütun halihazırda mevcut olan bir matrise ayarlanırsa, matrisin büyüklüğü ve sütuna yazılacak vektör dışındaki elemanları değişmez.

Örnek: