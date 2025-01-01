- Activation
RegressionMetric
Öngörülen verilerin kalitesinin doğru verilere kıyasla değerlendirilmesine olanak sağlayan regresyon metriğini hesaplar.
|
double vector::RegressionMetric(
Parametreler
vector_true/matrix_true
[in] Doğru değerlerin vektörü veya matrisi.
metric
[in] ENUM_REGRESSION_METRIC numaralandırmasından metrik türü.
axis
[in] Eksen. 0 - yatay eksen, 1 - dikey eksen.
Geri dönüş değeri
Öngörülen verilerin kalitesinin doğru verilere kıyasla değerlendirilmesine olanak sağlayan metrik.
Not
- REGRESSION_MAE - öngörülen değerler ile karşılık gelen doğru değerler arasındaki farkları temsil eden hataların mutlak değerlerinin ortalaması.
- REGRESSION_MSE - öngörülen değerler ile karşılık gelen doğru değerler arasındaki farkları temsil eden hataların karelerinin ortalaması.
- REGRESSION_RMSE - hataların karelerinin ortalamasının karekökü.
- REGRESSION_R2 - 1 - MSE(regresyon) / MSE(ortalama).
- REGRESSION_MAPE - yüzde olarak MAE.
- REGRESSION_MSPE - yüzde olarak MSE.
- REGRESSION_RMSLE - logaritmik ölçekte hesaplanan RMSE.
Örnek:
|
vector y_true = {3, -0.5, 2, 7};