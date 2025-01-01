Matrisler ve Vektörlerle Matematiksel İşlemler
Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi matematiksel işlemler, matrisler ve vektörler üzerinde eleman bazında gerçekleştirilebilir.
Matematiksel fonksiyonlar başlangıçta skaler değerler üzerinde ilgili işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Fonksiyonların çoğu artık matrislere ve vektörlere uygulanabilmektedir. Bu fonksiyonlar şunlardır: MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh ve MathTanh. Bu tür işlemler sırasında, matrisler ve vektörler eleman bazında işlenir. Örnek:
|
//---
matrix a= {{1, 4}, {9, 16}};
Print("matrix a=\n",a);
a=MathSqrt(a);
Print("MatrSqrt(a)=\n",a);
/*
matrix a=
[[1,4]
[9,16]]
MatrSqrt(a)=
[[1,2]
[3,4]]
*/
MathMod ve MathPow için ikinci eleman, uygun büyüklükte bir skaler veya matris/vektör olabilir.
Aşağıdaki örnek, bir vektöre matematiksel fonksiyonları uygulayarak standart sapmanın nasıl hesaplanacağını göstermektedir.
|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Komut dosyası başlatma fonksiyonu |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- vektörü doldurmak için başlatma fonksiyonunu kullan
vector r(10, ArrayRandom); // 0'dan 1'e rastgele sayılar dizisi
//--- ortalama değeri hesapla
double avr=r.Mean(); // dizi ortalama değeri
vector d=r-avr; // ortalama değerden sapmalar dizisini hesapla
Print("avr(r)=", avr);
Print("r=", r);
Print("d=", d);
vector s2=MathPow(d, 2); // sapmaların karelerinin dizisi
double sum=s2.Sum(); // sapmaların karelerinin toplamı
//--- standart sapmayı iki farklı şekilde hesapla
double std=MathSqrt(sum/r.Size());
Print(" std(r)=", std);
Print("r.Std()=", r.Std());
}
/*
avr(r)=0.5300302133243813
r=[0.8346201971495713,0.8031556138798182,0.6696676534318063,0.05386516922513505,0.5491195410016175,0.8224433118686484,...
d=[0.30458998382519,0.2731254005554369,0.1396374401074251,-0.4761650440992462,0.01908932767723626,0.2924130985442671, ...
std(r)=0.2838269732183663
r.Std()=0.2838269732183663
*/
//+------------------------------------------------------------------+
//| Vektörü rastgele değerlerle doldur |
//+------------------------------------------------------------------+
void ArrayRandom(vector& v)
{
for(ulong i=0; i<v.Size(); i++)
v[i]=double(MathRand())/32767.;
}