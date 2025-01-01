Cholesky
Cholesky ayrışmasını hesaplar.
bool matrix::Cholesky(
Parametreler
L
[out] Alt üçgen matris.
Geri dönüş değeri
Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür.
Not
a kare matrisinin Cholesky ayrışmasını, L * L.H, geri döndürür; burada L alt üçgen matristir, L.H ise bu matrisin eşlenik devriğidir (a reel değerliyse sıradan devriğidir). a Hermisyen (reel değerliyse simetrik) ve pozitif tanımlı olmalıdır. a'nın Hermisyen olup olmadığını doğrulamak için kontrol yapılmaz. Ayrıca, a'nın sadece alt üçgen ve köşegen elemanları kullanılır. Aslında sadece L geri döndürülür.
Örnek:
matrix matrix_a= {{5.7998084, -2.1825367}, {-2.1825367, 9.85910595}};