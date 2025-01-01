DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıDönüşümlerCholesky 

Cholesky

Cholesky ayrışmasını hesaplar.

bool matrix::Cholesky(
  matrix&  L      // matris
   );

Parametreler

L

[out]  Alt üçgen matris.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür.

Not

a kare matrisinin Cholesky ayrışmasını, L * L.H, geri döndürür; burada L alt üçgen matristir, L.H ise bu matrisin eşlenik devriğidir (a reel değerliyse sıradan devriğidir). a Hermisyen (reel değerliyse simetrik) ve pozitif tanımlı olmalıdır. a'nın Hermisyen olup olmadığını doğrulamak için kontrol yapılmaz. Ayrıca, a'nın sadece alt üçgen ve köşegen elemanları kullanılır. Aslında sadece L geri döndürülür.

Örnek:

  matrix matrix_a= {{5.7998084, -2.1825367}, {-2.18253679.85910595}};
  matrix matrix_l;
  Print("matrix_a\n"matrix_a);
 
  matrix_a.Cholesky(matrix_l);
  Print("matrix_l\n"matrix_l);
  Print("check\n"matrix_l.MatMul(matrix_l.Transpose()));
  
  /*
  matrix_a
  [[5.7998084,-2.1825367]
   [-2.1825367,9.85910595]]
  matrix_l
  [[2.408279136645086,0]
   [-0.9062640068544704,3.006291985133859]]
  check
  [[5.7998084,-2.1825367]
   [-2.1825367,9.85910595]]
  */
