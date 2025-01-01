Cholesky

Cholesky ayrışmasını hesaplar.

bool matrix::Cholesky(

matrix& L

);

Parametreler

L

[out] Alt üçgen matris.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür.

Not

a kare matrisinin Cholesky ayrışmasını, L * L.H, geri döndürür; burada L alt üçgen matristir, L.H ise bu matrisin eşlenik devriğidir (a reel değerliyse sıradan devriğidir). a Hermisyen (reel değerliyse simetrik) ve pozitif tanımlı olmalıdır. a'nın Hermisyen olup olmadığını doğrulamak için kontrol yapılmaz. Ayrıca, a'nın sadece alt üçgen ve köşegen elemanları kullanılır. Aslında sadece L geri döndürülür.

Örnek: