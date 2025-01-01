Var
Matris/vektör elemanlarının varyansını hesaplar.
|
double vector::Var();
Parametreler
axis
[in] Eksen. 0 - yatay eksen, 1 - dikey eksen.
ddof
[in] “Delta Degrees of Freedom”: Hesaplamada kullanılan bölen N - ddof olup, burada N eleman sayısını temsil eder. Varsayılan olarak ddof 0'dır.
Geri dönüş değeri
Varyans: skaler veya vektör.
Not
Varyans, ortalamadan sapmaların karelerinin ortalamasıdır, yani var = mean(x), burada x = abs(a - a.mean())**2.
Ortalama tipik olarak x.sum() / (N - ddof) olarak hesaplanır, burada N = len(x)'tir.
ddof=0 olan ifade bazen “popülasyon varyansı” olarak adlandırılır. Eğer ddof>0 ise (en yaygın olarak 1 kullanılır), elde edilen değer bazen “örneklem varyansı” olarak adlandırılır.
Örnek
|
matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};