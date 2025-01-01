DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıİstatistiklerVar 

Var

Matris/vektör elemanlarının varyansını hesaplar.

double vector::Var();
 
double vector::Var(
  const int  ddof      // delta serbestlik derecesi
);
 
double matrix::Var();
 
vector matrix::Var(
  const int  axis      // eksen
);
 
vector matrix::Var(
  const int  axis,     // eksen
  const int  ddof      // delta serbestlik derecesi
);

Parametreler

axis

[in]  Eksen. 0 - yatay eksen, 1 - dikey eksen.

ddof

[in]  “Delta Degrees of Freedom”: Hesaplamada kullanılan bölen N - ddof olup, burada N eleman sayısını temsil eder. Varsayılan olarak ddof 0'dır.

Geri dönüş değeri

Varyans: skaler veya vektör.

Not

Varyans, ortalamadan sapmaların karelerinin ortalamasıdır, yani var = mean(x), burada x = abs(a - a.mean())**2.

Ortalama tipik olarak x.sum() / (N - ddof) olarak hesaplanır, burada N = len(x)'tir.

ddof=0 olan ifade bazen “popülasyon varyansı” olarak adlandırılır. Eğer ddof>0 ise (en yaygın olarak 1 kullanılır), elde edilen değer bazen “örneklem varyansı” olarak adlandırılır.

Örnek

   matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_var=matrix_a.Var(0);
   vectorf rows_var=matrix_a.Var(1);
   float matrix_var=matrix_a.Var();
 
   Print("cols_var ",cols_var);
   Print("rows_var ",rows_var);
   Print("var value  ",matrix_var);
 
 
   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_var [10.5,9.1875,15.6875]
   rows_var [12.666667,20.666666,0.66666669,2.6666667]
   var value  11.916666984558105
   */
Std