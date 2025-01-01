DokümantasyonBölümler
Bir statik fonksiyondur. Belirtilen büyüklükte (mutlaka kare olması gerekmez) bir birim matris oluşturur ve geri döndürür. Birim matris, ana köşegende 1'ler ve diğer yerlerde 0'lar içerir. Ana köşegen, [0,0],[1,1],[2,2] gibi satır ve sütun indeksleri eşit olan matris elemanlarından oluşur.

Ayrıca halihazırda mevcut olan bir matrisi bir birim matrise dönüştüren Identity metodu da vardır.

static matrix matrix::Identity(
  const ulong  rows,        // satır sayısı
  const ulong  cols,        // sütun sayısı
   );
 
void matrix::Identity();
 

Parametreler

rows

[in]  n x n matristeki satır (ve sütun) sayısı.

Geri dönüş değeri

Bir birim matris geri döndürür. Birim matris, ana köşegende 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir kare matristir.

 

MQL5 örneği:

  matrix identity=matrix::Identity(3,3);
  Print("identity = \n"identity);  
/* 
   identity = 
   [[1,0,0]
    [0,1,0]
    [0,0,1]]
*/
  matrix identity2(3,5);
  identity2.Identity();
  Print("identity2 = \n"identity2);  
/* 
   identity2 = 
   [[1,0,0,0,0]
    [0,1,0,0,0]
    [0,0,1,0,0]]
*/ 

Python örneği:

np.identity(3)
array([[1.,  0.,  0.],
       [0.,  1.,  0.],
       [0.,  0.,  1.]])
