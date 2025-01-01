Identity

Bir statik fonksiyondur. Belirtilen büyüklükte (mutlaka kare olması gerekmez) bir birim matris oluşturur ve geri döndürür. Birim matris, ana köşegende 1'ler ve diğer yerlerde 0'lar içerir. Ana köşegen, [0,0],[1,1],[2,2] gibi satır ve sütun indeksleri eşit olan matris elemanlarından oluşur.

Ayrıca halihazırda mevcut olan bir matrisi bir birim matrise dönüştüren Identity metodu da vardır.

static matrix matrix::Identity(

const ulong rows,

const ulong cols,

);



void matrix::Identity();



Parametreler

rows

[in] n x n matristeki satır (ve sütun) sayısı.

Geri dönüş değeri

Bir birim matris geri döndürür. Birim matris, ana köşegende 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir kare matristir.

MQL5 örneği:

matrix identity=matrix::Identity(3,3);

Print("identity =

", identity);

/*

identity =

[[1,0,0]

[0,1,0]

[0,0,1]]

*/

matrix identity2(3,5);

identity2.Identity();

Print("identity2 =

", identity2);

/*

identity2 =

[[1,0,0,0,0]

[0,1,0,0,0]

[0,0,1,0,0]]

*/

Python örneği: