Identity
Bir statik fonksiyondur. Belirtilen büyüklükte (mutlaka kare olması gerekmez) bir birim matris oluşturur ve geri döndürür. Birim matris, ana köşegende 1'ler ve diğer yerlerde 0'lar içerir. Ana köşegen, [0,0],[1,1],[2,2] gibi satır ve sütun indeksleri eşit olan matris elemanlarından oluşur.
Ayrıca halihazırda mevcut olan bir matrisi bir birim matrise dönüştüren Identity metodu da vardır.
|
static matrix matrix::Identity(
Parametreler
rows
[in] n x n matristeki satır (ve sütun) sayısı.
Geri dönüş değeri
Bir birim matris geri döndürür. Birim matris, ana köşegende 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir kare matristir.
MQL5 örneği:
|
matrix identity=matrix::Identity(3,3);
Python örneği:
|
np.identity(3)