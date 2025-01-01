Correlate
İki vektörün çapraz korelasyonunu hesaplar.
vector vector::Correlate(
Parametreler
v
[in] İkinci vektör.
mode
[in] mode parametresi, lineer konvolüsyon hesaplama modunu (ENUM_VECTOR_CONVOLVE) tanımlar.
Geri dönüş değeri
İki vektörün çapraz korelasyonu.
Not
mode parametresi lineer konvolüsyon hesaplama modunu tanımlar.
MQL5'te iki vektörün korelasyon katsayısını hesaplamak için basit bir algoritma:
vector VectorCrossCorrelationFull(const vector& a,const vector& b)
MQL5 örneği:
vector a={1,2,3,4,5};
Python örneği:
import numpy as np