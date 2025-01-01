- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Sort
Matris veya vektörü yerinde sıralar
|
void vector::Sort(
Parametreler
axis
[in] Sıralamanın gerçekleştirileceği eksen: 0 yatay, 1 dikey.
func_name
[in] Karşılaştırıcı. ENUM_SORT_MODE numaralandırma değerlerinden birini veya kendi karşılaştırma fonksiyonunuzu belirtebilirsiniz. Herhangi bir fonksiyon belirtilmezse, artan sıralama kullanılır.
Özel karşılaştırma fonksiyonu şu iki türde olabilir:
- int comparator(T x1,T x2)
- int comparator(T x1,T x2,TContext context)
Burada T, matris veya vektörün türüdür, TContex ise Sort metoduna ek bir parametre olarak iletilen context değişkeninin türüdür.
context
[in] Özel sıralama fonksiyonuna iletilebilen isteğe bağlı ek parametre.
Geri dönüş değeri
Yok. Sıralama yerinde gerçekleştirilir, yani Sort metodunun çağrıldığı matris/vektörün verilerine uygulanır.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+