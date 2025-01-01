Sort

Matris veya vektörü yerinde sıralar

void vector::Sort(

func_name compare_func=NULL,

T context

);



void matrix::Sort(

func_name compare_func=NULL

T context

);



void matrix::Sort(

const int axis,

func_name compare_func=NULL

T context

);

Parametreler

axis

[in] Sıralamanın gerçekleştirileceği eksen: 0 yatay, 1 dikey.

func_name

[in] Karşılaştırıcı. ENUM_SORT_MODE numaralandırma değerlerinden birini veya kendi karşılaştırma fonksiyonunuzu belirtebilirsiniz. Herhangi bir fonksiyon belirtilmezse, artan sıralama kullanılır.



Özel karşılaştırma fonksiyonu şu iki türde olabilir:

int comparator(T x1,T x2)

int comparator(T x1,T x2,TContext context)

Burada T, matris veya vektörün türüdür, TContex ise Sort metoduna ek bir parametre olarak iletilen context değişkeninin türüdür.

context

[in] Özel sıralama fonksiyonuna iletilebilen isteğe bağlı ek parametre.

Geri dönüş değeri

Yok. Sıralama yerinde gerçekleştirilir, yani Sort metodunun çağrıldığı matris/vektörün verilerine uygulanır.

Örnek: