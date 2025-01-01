DokümantasyonBölümler
Matris ve Vektör Çarpımları

Matris ve vektör çarpımı hesaplamaları şunları içerir:

  • Matris çarpımı
  • Vektör çarpımı
  • Kovaryans matrisinin hesaplanması
  • İki vektörün çapraz korelasyonunun hesaplanması
  • iki vektörün konvolüsyonunun hesaplanması
  • Korelasyon katsayısının hesaplanması  

Fonksiyon

Eylem

MatMul

İki matrisin matris çarpımı

GeMM

Genel matris çarpımı (General Matrix Multiplication, GeMM)

Power

Kare matrisi bir tam sayı kuvvete yükseltir

Dot

İki vektörün nokta çarpımı

Kron

İki matrisin, matrisin ve vektörün, vektörün ve matrisin veya iki vektörün Kronecker çarpımını geri döndürür

Inner

İki matrisin iç çarpımı

Outer

İki matrisin veya iki vektörün dış çarpımını hesaplar

CorrCoef

Pearson korelasyon katsayısını (lineer korelasyon katsayısı) hesaplar

Cov

Kovaryans matrisini hesaplar

Correlate

İki vektörün çapraz korelasyonunu hesaplar

Convolve

İki vektörün ayrık, lineer konvolüsyonunu geri döndürür