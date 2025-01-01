Matris ve Vektör Çarpımları
Matris ve vektör çarpımı hesaplamaları şunları içerir:
- Matris çarpımı
- Vektör çarpımı
- Kovaryans matrisinin hesaplanması
- İki vektörün çapraz korelasyonunun hesaplanması
- iki vektörün konvolüsyonunun hesaplanması
- Korelasyon katsayısının hesaplanması
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
İki matrisin matris çarpımı
|
Genel matris çarpımı (General Matrix Multiplication, GeMM)
|
Kare matrisi bir tam sayı kuvvete yükseltir
|
İki vektörün nokta çarpımı
|
İki matrisin, matrisin ve vektörün, vektörün ve matrisin veya iki vektörün Kronecker çarpımını geri döndürür
|
İki matrisin iç çarpımı
|
İki matrisin veya iki vektörün dış çarpımını hesaplar
|
Pearson korelasyon katsayısını (lineer korelasyon katsayısı) hesaplar
|
Kovaryans matrisini hesaplar
|
İki vektörün çapraz korelasyonunu hesaplar
|
İki vektörün ayrık, lineer konvolüsyonunu geri döndürür