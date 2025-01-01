DokümantasyonBölümler
Clip

Matrisin/vektörün elemanlarını belirli bir geçerli değerler aralığıyla sınırlar.

bool matrix::Clip(
  const double  min_value,     // minimum değer
  const double  max_value      // maksimum değer
   );
bool vector::Clip(
  const double  min_value,     // minimum değer
  const double  max_value      // maksimum değer
   );

Parametreler

min_value

[in]  Minimum değer.

max_value

[in] Maksimum değer.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür.

Not

Matris (veya vektör) yerinde işlenir. Kopya oluşturulmaz.

 

Örnek:

   matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   bool res=matrix_a.Clip(4,8);
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
  /*
  matrix_a
  [[4,4,4]
   [4,5,6]
   [7,8,8]
   [8,8,8]]
  */