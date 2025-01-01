- HasNan
Clip
Matrisin/vektörün elemanlarını belirli bir geçerli değerler aralığıyla sınırlar.
|
bool matrix::Clip(
Parametreler
min_value
[in] Minimum değer.
max_value
[in] Maksimum değer.
Geri dönüş değeri
Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür.
Not
Matris (veya vektör) yerinde işlenir. Kopya oluşturulmaz.
Örnek:
|
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};