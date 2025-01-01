Cov
Kovaryans matrisini hesaplar.
|
matrix matrix::Cov(
Parametreler
rowwar
[in] rowvar true ise (varsayılan), her satır bir değişkeni temsil eder ve gözlemler sütunlarda yer alır. Aksi takdirde, ilişki tersine çevrilir: her sütun bir değişkeni temsil ederken, satırlar gözlemleri içerir.
b
[in] İkinci gözlemler vektörü.
ddof
[in] “Delta Degrees of Freedom”: Hesaplamada kullanılan bölen N - ddof olup, burada N eleman sayısını temsil eder. Varsayılan olarak ddof 1'dir.
Not
Kovaryans matrisini hesaplar.
MQL5'te iki vektörün kovaryans matrisini hesaplamak için basit bir algoritma:
|
bool VectorCovariation(const vector& vector_a,const vector& vector_b,matrix& matrix_c)
MQL5 örneği:
|
matrix matrix_a={{3,-2.1},{1.1,-1},{0.12,4.3}};
Python örneği:
|
import numpy as np