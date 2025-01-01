CopyRates

Belirtilen sembol, zaman dilimi ve veri miktarı için MqlRates yapısından matrise veya vektöre geçmiş seriler alır. Elemanlar şimdiki zamandan geçmişe doğru sayılır, yani 0'a eşit başlangıç konumu mevcut çubuk anlamına gelir.

Veriler, en eski eleman matrisin/vektörün başına gelecek şekilde kopyalanır. Fonksiyonun üç seçeneği vardır.

Başlangıç konumuna ve gerekli eleman sayısına göre erişim

bool matrix::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

ulong start,

ulong count

);

Başlangıç tarihine ve gerekli eleman sayısına göre erişim

bool matrix::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

datetime from,

ulong count

);

Gerekli tarih aralığının başlangıç ve bitiş tarihlerine göre erişim

bool matrix::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

datetime from,

datetime to

);

Vektör Yöntemleri

Başlangıç konumuna ve gerekli eleman sayısına göre erişim

bool vector::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

ulong start,

ulong count

);

Başlangıç tarihine ve gerekli eleman sayısına göre erişim

bool vector::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

datetime from,

ulong count

);

Gerekli tarih aralığının başlangıç ve bitiş tarihlerine göre erişim

bool vector::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

datetime from,

datetime to

);

Parametreler

symbol

[in] Sembol.

period

[in] Zaman dilimi.

rates_mask

[in] ENUM_COPY_RATES numaralandırmasından, istenen serilerin türünü belirten bayrak kombinasyonu. Verileri vektöre kopyalarken, ENUM_COPY_RATES numaralandırmasından yalnızca bir değer belirtilebilir, aksi takdirde hata meydana gelecektir.

start

[in] Kopyalanacak ilk elemanın indeksi.

count

[in] Kopyalanacak eleman sayısı.

from

[in] İlk elemana karşılık gelen çubuk zamanı.

to

[in] Son elemana karşılık gelen çubuk zamanı.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, hata olması durumunda false geri döndürür.

Not

Talep edilen veri aralığı sunucuda bulunan verileri aşıyorsa, fonksiyon false geri döndürür. Talep edilen veri aralığı TERMINAL_MAXBARS'ı (grafikteki maksimum çubuk sayısı) aşıyorsa, fonksiyon yine false geri döndürür.

Uzman Danışmandan veya komut dosyasından veri talep edilirken, terminalde yerel olarak ilgili veriler yoksa, sunucudan indirme işlemi başlatılır ve bu süreçte yerel geçmişten oluşturulabiliyorsa gerekli seriler oluşturulur. Fonksiyon, zaman aşımı süresi dolduğunda hazır olan veri miktarını geri döndürür, ancak geçmişin indirilme işlemi halen devam eder, böylece bir sonraki benzer talepte daha fazla veri geri döndürülür.

Başlangıç tarihine ve gerekli eleman sayısına göre veri talep edilirken, yalnızca belirtilen tarihe eşit veya bu tarihten önceki veriler geri döndürülür. Veri aralığı saniye hassasiyetiyle ayarlanır. Başka bir deyişle, değerin (hacim, makas, Açılış, Yüksek, Düşük, Kapanış veya Zaman) geri döndürüldüğü herhangi bir çubuğun açılış tarihi her zaman belirtilen tarihe eşit veya bu tarihten öncedir.

Belirli tarih aralığındaki veriler talep edilirken, yalnızca istenen aralıktaki veriler geri döndürülür. Veri aralığı saniye hassasiyetiyle ayarlanır. Başka bir deyişle, değerin (hacim, makas, Açılış, Yüksek, Düşük, Kapanış veya Zaman) geri döndürüldüğü herhangi bir çubuğun açılış tarihi her zaman istenen aralıkta bulunur.

Örneğin, haftanın mevcut günü Cumartesi ise, start_time=last_tuesday ve stop_time=last_friday ayarıyla haftalık zaman diliminde veri kopyalamaya çalışırken fonksiyon 0 geri döndürecektir, çünkü haftalık zaman diliminin açılış zamanı her zaman pazar gününe denk gelir ve dolayısıyla istenen aralığa hiçbir haftalık çubuk girmemektedir.

Mevcut tamamlanmamış çubuktan bir değer almanız gerekiyorsa, start_pos=0 ve count=1 ile ilk çağrı formunu kullanabilirsiniz.

ENUM_COPY_RATES

ENUM_COPY_RATES numaralandırması, matrise veya diziye aktarılacak verilerin türünü belirtmek için bayraklar içerir. Bayrak kombinasyonu, geçmişten birkaç serinin tek bir talepte alınmasına olanak tanır. Matristeki satırların sırası, ENUM_COPY_RATES numaralandırmasındaki değerlerin sırasına karşılık gelecektir. Diğer bir deyişle, Yüksek verileri içeren satır matriste her zaman Düşük verileri içeren satırdan daha yukarıda olacaktır.

Kimlik Değer Açıklama COPY_RATES_OPEN 1 Açılış fiyatı serisi COPY_RATES_HIGH 2 Yüksek fiyatı serisi COPY_RATES_LOW 4 Düşük fiyatı serisi COPY_RATES_CLOSE 8 Kapanış fiyatı serisi COPY_RATES_TIME 16 Zaman serisi (çubuk açılış zamanı) Zaman serisinin float türündeki vektörlere ve matrislere (vectorf ve matrixf) alınması, float türünün hassasiyeti ciddi bir şekilde sınırlı olduğundan ve 1<<24'ten büyük int türü değerler float türünde doğru bir şekilde temsil edilemediğinden ~100 saniyelik kayıplara neden olur. COPY_RATES_VOLUME_TICK 32 Tik hacim serisi COPY_RATES_VOLUME_REAL 64 Gerçek hacim serisi COPY_RATES_SPREAD 128 Makas serisi Kombinasyon COPY_RATES_OHLC 15 Açılış, Yüksek, Düşük ve Kapanış serileri COPY_RATES_OHLCT 31 Açılış, Yüksek, Düşük, Kapanış ve Zaman serileri Veri düzenlemesi COPY_RATES_VERTICAL 32768 Seriler dikey eksen boyunca matrise kopyalanır. Alınan seri değerleri matriste dikey olarak düzenlenecektir, yani en eski veriler ilk satırda yer alırken, en yeni veriler son matris satırında yer alacaktır. Varsayılan kopyalama ile seriler yatay eksen boyunca matrise eklenir. Bayrak yalnızca bir matrise kopyalama yapılırken geçerlidir.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Komut dosyası başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- matrise fiyatlar al

matrix matrix_rates;

if(matrix_rates.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_OHLCT, 1, 10))

Print("matrix rates:

", matrix_rates);

else

Print("matrix_rates.CopyRates failed. Hata ",GetLastError());

//--- kontrol et

MqlRates mql_rates[];

if(CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1, 10, mql_rates)>0)

{

Print("mql_rates array:");

ArrayPrint(mql_rates);

}

else

Print("CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT,1, 10, mql_rates). Hata ",GetLastError());

//--- vektöre fiyatlar al = geçersiz çağrı

vector vector_rates;

if(vector_rates.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_OHLC, 1, 15))

Print("vector_rates COPY_RATES_OHLC:

", vector_rates);

else

Print("vector_rates.CopyRates COPY_RATES_OHLC failed. Hata ",GetLastError());

//--- vektöre kapanış fiyatları al

if(vector_rates.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_CLOSE, 1, 15))

Print("vector_rates COPY_RATES_CLOSE:

", vector_rates);

else

Print("vector_rates.CopyRates failed. Hata ",GetLastError());

};

/*

matrix rates:

[[0.99686,0.99638,0.99588,0.99441,0.99464,0.99594,0.99698,0.99758,0.99581,0.9952800000000001]

[0.99708,0.99643,0.99591,0.9955000000000001,0.99652,0.99795,0.99865,0.99764,0.99604,0.9957]

[0.9961100000000001,0.99491,0.99426,0.99441,0.99448,0.99494,0.9964499999999999,0.99472,0.9936,0.9922]

[0.99641,0.99588,0.99441,0.99464,0.99594,0.99697,0.99758,0.99581,0.9952800000000001,0.99259]

[1662436800,1662440400,1662444000,1662447600,1662451200,1662454800,1662458400,1662462000,1662465600,1662469200]]

mql_rates array:

[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]

[0] 2022.09.06 04:00:00 0.99686 0.99708 0.99611 0.99641 4463 0 0

[1] 2022.09.06 05:00:00 0.99638 0.99643 0.99491 0.99588 4519 0 0

[2] 2022.09.06 06:00:00 0.99588 0.99591 0.99426 0.99441 3060 0 0

[3] 2022.09.06 07:00:00 0.99441 0.99550 0.99441 0.99464 3867 0 0

[4] 2022.09.06 08:00:00 0.99464 0.99652 0.99448 0.99594 5280 0 0

[5] 2022.09.06 09:00:00 0.99594 0.99795 0.99494 0.99697 7227 0 0

[6] 2022.09.06 10:00:00 0.99698 0.99865 0.99645 0.99758 10130 0 0

[7] 2022.09.06 11:00:00 0.99758 0.99764 0.99472 0.99581 7012 0 0

[8] 2022.09.06 12:00:00 0.99581 0.99604 0.99360 0.99528 6166 0 0

[9] 2022.09.06 13:00:00 0.99528 0.99570 0.99220 0.99259 6950 0 0

vector_rates.CopyRates COPY_RATES_OHLC failed. Error 4003

vector_rates COPY_RATES_CLOSE:

[0.9931,0.99293,0.99417,0.99504,0.9968399999999999,0.99641,0.99588,0.99441,0.99464,0.99594,0.99697,0.99758,0.99581,0.9952800000000001,0.99259]

*/

Ayrıca bakınız

Zaman Serilerine ve Göstergelere Erişim, CopyRates