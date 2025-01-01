- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Vsplit
Bir matrisi dikey olarak birden çok alt matrise böler. axis=1 Split ile aynıdır
|
bool matrix::Vsplit(
Parametreler
parts
[in] Matrisin bölüneceği alt matris sayısı.
splitted
[out] Ortaya çıkan alt matris.
Geri dönüş değeri
Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür.
Not
Alt matris sayısı belirtilirse, aynı büyüklükte alt matrisler elde edilir. Bu, sütun sayısının parts parametresine kalansız olarak bölünebilir olması gerektiği anlamına gelir. Elde edilecek alt matrislerin büyüklükleri belirtilerek farklı büyüklüklerde alt matrisler elde edilebilir. Matris belirtilen büyüklükteki alt matrisler için bölünmeye başlayacaktır. Eğer belirtilen büyüklükteki alt matrisler dolduysa ve matris hala tamamen bölünmediyse, bölünmemiş kalan kısım son alt matris olarak yazılacaktır.
Örnek:
|
matrix matrix_a={{ 1, 2, 3, 4, 5, 6},