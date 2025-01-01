Loss

Kayıp fonksiyonunun değerini hesaplar.

double vector::Loss(

const vector& vect_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

...

);





double matrix::Loss(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

);





double matrix::Loss(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

Parametreler

vect_true/matrix_true

[in] Doğru değerlerin vektörü veya matrisi.

loss

[in] ENUM_LOSS_FUNCTION numaralandırmasından kayıp fonksiyonu türü.

axis

[in] ENUM_MATRIX_AXIS numaralandırmasından değer (AXIS_HORZ - yatay eksen, AXIS_VERT - dikey eksen).

...

[in] Yalnızca 'delta' ek parametresi Hubert kayıp fonksiyonu (LOSS_HUBER) tarafından kullanılabilir.

Geri dönüş değeri

double türü değer.

Hubert kayıp fonksiyonunda (LOSS_HUBER) 'delta' parametresi nasıl kullanılır?

double delta = 1.0;

double error = fabs(y - x);

if(error<delta)

loss = 0.5 * error^2;

else

loss = 0.5 * delta^2 + delta * (error - delta);

Not

Bir sinir ağı, öğrenmedeki hatayı en aza indiren bir algoritma bulmayı amaçlar; işte burada kayıp fonksiyonu kullanılır.

Kayıp fonksiyonunun değeri, model tarafından öngörülen değerin gerçek değerden ne kadar saptığını gösterir.

Probleme bağlı olarak farklı kayıp fonksiyonları kullanılır. Örneğin, regresyon problemleri için "hataların karelerinin ortalaması (Mean Squared Error, MSE)" ve ikili sınıflandırma için "ikili çapraz entropi (Binary Cross Entropy, BCE)" kullanılır.

Hubert kayıp fonksiyonunu çağırma örneği: