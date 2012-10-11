- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Concat
2 alt matrisi tek bir matriste birleştirir. 2 vektörü tek bir vektörde birleştirir.
|
vector vector::Concat(
Parametreler
second_part
[in] Birleştirilecek ikinci vektör veya matris. Matrisler herhangi bir eksen boyunca birleştirilirse, matrislerin büyüklükleri eksene göre tutarlı olmalıdır.
axis
[in] Eksen. 0 - yatay eksen, 1 - dikey eksen.
Geri dönüş değeri
Vektörler veya matrisler eksen parametresi olmadan birleştirilirse vektör, yatay veya dikey eksen boyunca birleştirilirse matris geri döndürür.
Örnek
|
vector vector_a={1,2,3,4};