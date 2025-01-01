Solve
Lineer matris denklemini veya lineer cebirsel denklem sistemini çözer.
|
vector matrix::Solve(
Parametreler
b
[in] Ordinat veya "bağımlı değişken" değerleri. (Serbest terimler vektörü).
Geri dönüş değeri
a * x = b sisteminin çözümüne sahip vektör.
Not
Matrisin en az bir satırı veya sütunu sıfırsa, sistemin çözümü yoktur.
Matrisin iki veya daha fazla satırı veya sütunu lineer bağımlıysa, yine sistemin çözümü yoktur.
Örnek:
|
//--- lineer cebirsel denklem sistemi (System of Linear Algebraic Equations, SLAE) çözümü