DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıÇözümlerSolve 

Solve

Lineer matris denklemini veya lineer cebirsel denklem sistemini çözer.

vector matrix::Solve(
  const vector  b      // ordinat veya "bağımlı değişken" değerleri
   );

Parametreler

b

[in]  Ordinat veya "bağımlı değişken" değerleri. (Serbest terimler vektörü).

Geri dönüş değeri

a * x = b sisteminin çözümüne sahip vektör.

Not

Matrisin en az bir satırı veya sütunu sıfırsa, sistemin çözümü yoktur.

Matrisin iki veya daha fazla satırı veya sütunu lineer bağımlıysa, yine sistemin çözümü yoktur.

 

Örnek:

//--- lineer cebirsel denklem sistemi (System of Linear Algebraic Equations, SLAE) çözümü
   vector_x=matrix_a.Solve(vector_b);
//--- a * x = b olup olmadığını kontrol et
   result_vector=matrix_a.MatMul(vector_x);
   errors=vector_b.Compare(result_vector,1e-12);