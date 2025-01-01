Matris ve Vektör Türleri
Matris ve vektör, MQL5'te lineer cebir işlemlerini mümkün kılan özel veri türleridir. Aşağıdaki veri türleri mevcuttur:
- matrix - double türü elemanlar içeren matris.
- matrixf - float türü elemanlar içeren matris.
- matrixc - complex türü elemanlar içeren matris.
- vector - double türü elemanlar içeren vektör.
- vectorf - float türü elemanlar içeren vektör.
- vectorc - complex türü elemanlar içeren vektör.
Şablon fonksiyonları, ilgili türler yerine matrix<double>, matrix<float>, vector<double>, vector<float> gibi gösterimleri desteklemektedir.
Matris ve vektör başlatma metotları
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
Köşegende 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris geri döndürür
|
Belirtilen büyüklükte bir birim matris oluşturur
|
1'lerle dolu yeni bir matris oluşturur ve geri döndürür
|
0'larla dolu yeni bir matris oluşturur ve geri döndürür
|
Belirtilen değerle dolu yeni bir matris oluşturur ve geri döndürür
|
İstenilen köşegende ve altında 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris oluşturur
|
Matrisi veya vektörü başlatır
|
Matrisi veya vektörü belirtilen değerle doldurur