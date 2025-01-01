DokümantasyonBölümler
Matris ve vektör, MQL5'te lineer cebir işlemlerini mümkün kılan özel veri türleridir. Aşağıdaki veri türleri mevcuttur:

  • matrix - double türü elemanlar içeren matris.
  • matrixf - float türü elemanlar içeren matris.
  • matrixc - complex türü elemanlar içeren matris.
  • vector - double türü elemanlar içeren vektör.
  • vectorf - float türü elemanlar içeren vektör.
  • vectorc - complex türü elemanlar içeren vektör.

Şablon fonksiyonları, ilgili türler yerine matrix<double>, matrix<float>, vector<double>, vector<float> gibi gösterimleri desteklemektedir.

Matris ve vektör başlatma metotları

Fonksiyon

Eylem

Eye

Köşegende 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris geri döndürür

Identity

Belirtilen büyüklükte bir birim matris oluşturur

Ones

1'lerle dolu yeni bir matris oluşturur ve geri döndürür

Zeros

0'larla dolu yeni bir matris oluşturur ve geri döndürür

Full

Belirtilen değerle dolu yeni bir matris oluşturur ve geri döndürür

Tri

İstenilen köşegende ve altında 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris oluşturur

Init

Matrisi veya vektörü başlatır

Fill

Matrisi veya vektörü belirtilen değerle doldurur