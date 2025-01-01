- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Transpose
Matrisin devriğini alır (eksenleri değiştirir) ve değiştirilmiş matrisi geri döndürür.
|
matrix matrix::Transpose()
Geri dönüş değeri
Devrik matris.
MQL5'te matrisin devriğini almak için basit bir algoritma:
|
matrix MatrixTranspose(const matrix& matrix_a)
MQL5 örneği:
|
matrix a= {{0, 1, 2}, {3, 4, 5}};
Python örneği:
|
import numpy as np