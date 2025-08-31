Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
Сюда выкладывайте доказательства (в виде скриншота) на спамерские сообщения.
а что это такое - СпАм?
- ru.wikipedia.org
Нежелательные рекламные сообщения в личных сообщениях, ленте, обсуждениях, отзывах.
странная ветка -- это теперь все рекламные сообщения по всем веткам (которые запрещены правилами форума) -- будут в виде скриншотов помещаться сюда?
Надо просто чтоб модераторы реагировали на кнопку "жалоба". А то я в обсуждениях продуктов нажимал (уже давно), а реакции нет. Авторы забанены, но сообщения на месте.
Ну, и в личку добавить "жалобу", чтоб не надо было искать модератора и сочинять текст.
Уже сейчас идут жалобы на отдельных пользователей за спам(рекламу) в личных сообщениях и (или) обсуждениях. Теперь в эту ветку можно жаловаться на спамером для более быстрого реагирования.
все рекламные сообщения по всему форуму -- теперь будут сосредоточены в этой одной ветке?
кнопка "Жалоба" сейчас не работает?
почему на пост в данной ветке будет быстрее реакция, чем по кнопке "Жалоба"?
и как теперь будут поступать с рекламой на форуме? -- в ветках удалять и переносить сюда в виде скринов?
P.S. Пожалуйста, только реальные деяния, без флуда.
Порядок действий:
Как найти СПАМЕРа создавшего чат: