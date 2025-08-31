Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах

Сюда выкладывайте доказательства (в виде скриншота) на спамерские сообщения. 

 

P.S. Пожалуйста, только реальные деяния, без флуда. 

Порядок действий:

  1. Вставить в сообщение кликабельную ссылку на профиль спамера
  2. Вставить в сообщение скриншот переписки со спамером. На скриншоте однозначно должно быть видно и ВАШ логин и логин спамера.


Как найти СПАМЕРа создавшего чат:

Step 1    Step 2

[Удален]  
barabashkakvn:
а что это такое - СпАм?
 
IvanIvanov:
Нежелательные рекламные сообщения в личных сообщениях, ленте, обсуждениях, отзывах.
barabashkakvn:
странная ветка -- это теперь все рекламные сообщения по всем веткам (которые запрещены правилами форума) -- будут в виде скриншотов помещаться сюда?

 
abolk:

Уже сейчас идут жалобы на отдельных пользователей за спам(рекламу) в личных сообщениях и (или) обсуждениях. Теперь в эту ветку можно жаловаться на спамером для более быстрого реагирования.
 

Надо просто чтоб модераторы реагировали на кнопку "жалоба". А то я в обсуждениях продуктов нажимал (уже давно), а реакции нет. Авторы забанены, но сообщения на месте.

Ну, и в личку добавить "жалобу", чтоб не надо было искать модератора и сочинять текст. 

 

 

 
barabashkakvn:
все рекламные сообщения по всему форуму -- теперь будут сосредоточены в этой одной ветке?

кнопка "Жалоба" сейчас не работает?

почему на пост в данной ветке будет быстрее реакция, чем по кнопке "Жалоба"? 

и как теперь будут поступать с рекламой на форуме? -- в ветках удалять и переносить сюда в виде скринов? 

 
Давно уже просили сделать кнопку "пожаловаться на спам,рекламу" в личных сообщениях 
