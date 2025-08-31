Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 28
почему его не забанили до сих пор?
я выше показал, что он спамер.
Vladimir Karputov, 2014.09.13 19:42
Сюда выкладывайте доказательства (в виде скриншота) на спамерские сообщения.
P.S. Пожалуйста, только реальные деяния, без флуда.
Порядок действий:
я выше прикреплял картинку-скриншот,
потому что у меня как новичка нет возможности вставить картинку
Спам в виде PDF
https://www.mql5.com/ru/users/chindan01
Спам в комментариях. На просьбу в личку не писать этот спам, его автор не реагирует.
Профиль спамера: @wangbuliao
Скриншоты:
Когда вот этих Mt group" навечно забанят. Какой-то чат появился в личке, я их не приглашал и туда не записывался.
Вот так это выглядит
Вот, по моему, создатель этого чата https://www.mql5.com/en/users/dakson111
Поддерживаю.
И напоминаю разработчикам, что пользователи уже давно просят кнопку, которая позволит отписываться от этих чатов/каналов. Сделайте, ПОЖАЛУЙСТА!
А как быть с хамами и "недочеловеками", которые без мата общаться не могут. Кнопку "нарушения" в личке в отношении данной категории недолиц тоже.
Давайте сначала хотя бы одну кнопку выпросим. Затем ко второй перейдем. А то совсем запутаем коллег.
https://www.mql5.com/ru/users/amirbeglou Ломится в друзья.
Спама вроде нет, но у чувака нацистская символика на фоновой картинке. Сделайте с этим что-то