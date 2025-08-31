Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 28

molodets:

почему его не забанили до сих пор?

я выше показал, что он спамер.

Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах

Vladimir Karputov, 2014.09.13 19:42

Сюда выкладывайте доказательства (в виде скриншота) на спамерские сообщения. 

 

P.S. Пожалуйста, только реальные деяния, без флуда. 


Порядок действий:

  1. Вставить в сообщение кликабельную ссылку на профиль спамера
  2. Вставить в сообщение скриншот переписки со спамером. На скриншоте однозначно должно быть видно и ВАШ логин и логин спамера.


 
На моей странице в разделе "графики" удалили 4 страницы, это 5 лет торговли и публикаций графиков (с результатами) с терминала! Куда мне обратиться с вопросом "Почему удалили"? Помогите пожалуйста?
[Удален]  
Evgeny Belyaev:

я выше прикреплял картинку-скриншот,

потому что у меня как новичка нет возможности вставить картинку

 

Спам в виде PDF 



https://www.mql5.com/ru/users/chindan01

chindan01 18643613
chindan01 18643613
Профиль трейдера
 

Спам в комментариях. На просьбу в личку не писать этот спам, его автор не реагирует.

Профиль спамера: @wangbuliao

Скриншоты:

scr1


scr2

wangbuliao
wangbuliao
Профиль трейдера
 

Когда вот этих Mt group" навечно забанят. Какой-то чат появился в личке, я их не приглашал и туда не записывался.

Вот так это выглядит


Вот, по моему, создатель этого чата https://www.mql5.com/en/users/dakson111 

 
Aleksey Ivanov:

Поддерживаю.

И напоминаю разработчикам, что пользователи уже давно просят кнопку, которая позволит отписываться от этих чатов/каналов. Сделайте, ПОЖАЛУЙСТА!

 
А как быть с хамами и "недочеловеками", которые без мата общаться не могут. Кнопку "нарушения" в личке в отношении данной категории недолиц тоже.
 
DDM77:
А как быть с хамами и "недочеловеками", которые без мата общаться не могут. Кнопку "нарушения" в личке в отношении данной категории недолиц тоже.

Давайте сначала хотя бы одну кнопку выпросим. Затем ко второй перейдем. А то совсем запутаем коллег.

 

https://www.mql5.com/ru/users/amirbeglou&nbsp; Ломится в друзья.

Спама вроде нет, но у чувака нацистская символика на фоновой картинке. Сделайте с этим что-то

Amir Beglou
Amir Beglou
Профиль трейдера
