Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Товарищ не понимает. Прошу принять меры
https://www.mql5.com/en/users/forexprofitrobot
Спамер https://www.mql5.com/en/users/royalacecorp
Сообщение содержит ссылки на посторонний ресурс:
https://www.mql5.com/ru/users/jacknexus
https://www.mql5.com/ru/users/pipgrabber89
https://www.mql5.com/ru/users/ouyangximeng
https://www.mql5.com/ru/users/ouyangximeng
https://www.mql5.com/ru/users/morgan.ahmed
https://www.mql5.com/ru/users/ouyangximeng
https://www.mql5.com/ru/users/ouyangximeng
Поддерживаю, мне тоже скинул
https://www.mql5.com/ru/users/ouyangximeng
https://www.mql5.com/ru/users/rscmeta123