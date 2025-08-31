Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 12

Новый комментарий
 
Vladimir Karputov:

URL пользователя пожалуйста указывайте.

Сразу. В сообщении. Для того эта тема и создавалась.

Исправил предыдущее сообщение. 

 
Ramiz Mavludov:

Не успел соскучиться по спаму, где предлагают лучшие торговые условия, уже начали экспертов предлагать. Как то скайп был в контактах, так мне и в скайп писали. Дай спамеру дырку и он туда залезет. )

https://www.mql5.com/ru/users/neusufiluka81

Ни одного чата не найдено. Уже удалил всё?

 
Rashid Umarov:

Ни одного чата не найдено. Уже удалил всё?

Скрин отправил. 

Нельзя же удалять чаты. Вроде. 
 
Ramiz Mavludov:

Не успел соскучиться по спаму, где предлагают лучшие торговые условия, уже начали экспертов предлагать. Как то скайп был в контактах, так мне и в скайп писали. Дай спамеру дырку и он туда залезет. )

https://www.mql5.com/ru/users/neusufiluka81

Если смотреть на содержание сообщения, то у спамера несколько аккаунтов. https://www.mql5.com/ru/users/vacendihani77


 
Vitalii Ananev:

Если смотреть на содержание сообщения, то у спамера несколько аккаунтов. https://www.mql5.com/ru/users/vacendihani77


После бана ведь надо как то продолжать,  регистрируют пачку и рассылают. 

 

https://www.mql5.com/ru/users/chanhemstrucolun86


chanhemstrucolun86
chanhemstrucolun86
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 

Спамер: https://www.mql5.com/ru/users/champions763


Agus D Riadi
Agus D Riadi
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Andrey Khatimlianskii:

https://www.mql5.com/ru/users/chanhemstrucolun86


Его же очередной акк https://www.mql5.com/ru/users/inexcounliehton78
inexcounliehton78
inexcounliehton78
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 

Атака спамера: _https://www.mql5.com/ru/users/notirobuzzpa68


notirobuzzpa68
notirobuzzpa68
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Evgeniy Zhdan:

Атака спамера: _https://www.mql5.com/ru/users/notirobuzzpa68


забанен (зарегистрирован 2 часа назад).

1...5678910111213141516171819...73
Новый комментарий