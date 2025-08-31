Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 12
URL пользователя пожалуйста указывайте.Сразу. В сообщении. Для того эта тема и создавалась.
Исправил предыдущее сообщение.
Не успел соскучиться по спаму, где предлагают лучшие торговые условия, уже начали экспертов предлагать. Как то скайп был в контактах, так мне и в скайп писали. Дай спамеру дырку и он туда залезет. )
https://www.mql5.com/ru/users/neusufiluka81
Ни одного чата не найдено. Уже удалил всё?
Ни одного чата не найдено. Уже удалил всё?
Скрин отправил.Нельзя же удалять чаты. Вроде.
Если смотреть на содержание сообщения, то у спамера несколько аккаунтов. https://www.mql5.com/ru/users/vacendihani77
После бана ведь надо как то продолжать, регистрируют пачку и рассылают.
https://www.mql5.com/ru/users/chanhemstrucolun86
Спамер: https://www.mql5.com/ru/users/champions763
Атака спамера: _https://www.mql5.com/ru/users/notirobuzzpa68
забанен (зарегистрирован 2 часа назад).