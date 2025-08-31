Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 70
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы на нарушение не нажали, поэтму неизвестно - кто (а по поиску я такой канал как "tranding channel" - не нашел).
MetaQuotes видимо знает
Нет, вы меня не понимаете.
Почему меня без моего разрешения подписывают на спам?
Это может делать только MenfQuotes!
Я вас понимаю. Меня 5 раз подписывали.
Но, так как я не запрещаю в настройках любому пользователю писать мне что-угодно (там есть настройки - никому, или только кто в друзьях, или всем подряд как у меня) - то подписывают.
И я описал вам - что делать в этих случаях.
---------------------
Других советов у меня нет.
---------------------
Но я думаю, что сами каналы будут улучшаться - например, были предложения разделить настройки так:
и отдельно
Тогда многие бы про добавление в группы/каналы выбрали бы - никто, а писать в личку - выбрали бы - все ... (но в личке, кстати, тоже могут спамить/
Тут когда-то обещали, что будет опция платных каналов, и, возможно, тогда и это предложение будет реализовано.
В.И. Ленин говорил по русски
Других советов у меня нет.
---------------------
но тему мою снесли)
Ладно сами разбирайтесь со своей "бухгалтерией"
Там, насколько я знаю - есть анти-спамовый робот, и многие каналы банятся за такие действия.
Анти-спамовый робот в каналах работает - я это точно знаю.
Как-то хотел нажать на Нарушение на одно сообщение (меня на канал подписали) - чтобы узнать - кто, но канала уже нет, то есть - забанен.
но тему мою снесли)
Ваша тема (которую я удалил) - через неделю ушла бы в небытиё ...
А эта тема - вот эта где мы сейчас - тут уже 70 листов постов, и эту тему читают модераторы и админы.
И создана эта тема была именно для подобных случаев.
----------------------
Но еще раз повторю - тут надо знать кто спамил, и если вы не нажали на Нарушение - то это модераторам не узнать.
Хотите конкретные действия по каналам по спаму - жмите на Нарушение, и потом делайте пост в этой ветке.
Спамер. Атакует личные сообщения: https://www.mql5.com/ru/users/traderjo87
Спамер. Атакует личные сообщения: https://www.mql5.com/ru/users/traderjo87
Если повторится спам от него - дайте знать тут.
Правильно ли я понимаю, что СПАМ - это реклама сторонних сервисов и интернет площадок?
Можно ли назвать спамом корректное использование предоставленных инструментов по назначению?
Можно ли назвать нарушением то, что кто-то жалуется на нарушение, которого нет?
Не надо никогда никого банить на долгие сроки.
Активные пользователи на то и активные, что пробуют все доступные инструменты. Такие нужны любому сервису.
А пользователи должны быть уверены, что они не улетят в бан за активное пользование предоставленными инструментами.
Просто введите дневные лимиты и отписки/запреты взаимодействия от конкретных пользователей.
Если кто-то оступился, то да, можно сделать фриз на 1 день с сообщением от модератора по каким пунктам и какого документа было нарушение.
Человек почитает, подумает и будет осторожнее, но по прежнему останется активным.
Если уж совсем человек не понимает, то фриз 3 дня, неделя и месяц (на замену вечному бану).
Если получать фриз на месяц с каждым повторным серьёзным нарушением, то нарушать никто не будет (коммерчески не выгодно), но пользователь сохранится, а не унесёт свою активность конкурентам.
Просто мнение. Лучше искать компромиссы, чем продвигать кардинальные баны. Сегодня ты пожаловался, а завтра на тебя. В итоге никого не останется.