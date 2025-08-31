Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 70

Новый комментарий
 
Sergey Golubev #:

Вы на нарушение не нажали, поэтму неизвестно - кто (а по поиску я такой канал как "tranding channel" - не нашел).

MetaQuotes видимо знает

 
Sergey Chalyshev #:

Нет, вы меня не понимаете.

Почему меня без моего разрешения подписывают на спам?

Это может делать только MenfQuotes!

Я вас понимаю. Меня 5 раз подписывали.
Но, так как я не запрещаю в настройках любому пользователю писать мне что-угодно (там есть настройки -  никому, или только кто в друзьях, или всем подряд как у меня) - то подписывают.

И я описал вам - что делать в этих случаях.

---------------------

Других советов у меня нет.

---------------------

Но я думаю, что сами каналы будут улучшаться - например, были предложения разделить настройки так:

  • "кто может мне писать" (имеется в виду - в личку)
    и отдельно
  • "кто может добавлять меня в группы/каналы"

Тогда многие бы про добавление в группы/каналы выбрали бы - никто, а писать в личку - выбрали бы - все ... (но в личке, кстати, тоже могут спамить/

Тут когда-то обещали, что будет опция платных каналов, и, возможно, тогда и это предложение будет реализовано.

 
Alexey Viktorov #:
В.И. Ленин говорил по русски
А также по-немецки и по-английски. Это точно.
 Возможно, и по-французски, но я точно не знаю.
 

Других советов у меня нет.

---------------------

но тему мою снесли)

Ладно сами разбирайтесь со своей "бухгалтерией"

 
Sergey Golubev #:
Там, насколько я знаю - есть анти-спамовый робот, и многие каналы банятся за такие действия.

Анти-спамовый робот в каналах работает - я это точно знаю.
Как-то хотел нажать на Нарушение на одно сообщение (меня на канал подписали) - чтобы узнать - кто, но канала уже нет, то есть - забанен.

 
Sergey Chalyshev #:
но тему мою снесли)

Ваша тема (которую я удалил) - через неделю ушла бы в небытиё ...

А эта тема - вот эта где мы сейчас -  тут уже 70 листов постов, и эту тему читают модераторы и админы.
И создана эта тема была именно для подобных случаев.

----------------------

Но еще раз повторю - тут надо знать кто спамил, и если вы не нажали на Нарушение - то это модераторам не узнать.
Хотите конкретные действия по каналам по спаму  - жмите на Нарушение, и потом делайте пост в этой ветке.

 

Спамер. Атакует личные сообщения: https://www.mql5.com/ru/users/traderjo87


Jozsef Mark Toth
Jozsef Mark Toth
  • 2024.01.20
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Evgeniy Zhdan #:

Спамер. Атакует личные сообщения: https://www.mql5.com/ru/users/traderjo87


Забанил пока на день.
Если повторится спам от него - дайте знать тут.
 
Только чувак выбрался из просадки, поделился радостью.. А его в баню
 

Правильно ли я понимаю, что СПАМ - это реклама сторонних сервисов и интернет площадок?

Можно ли назвать спамом корректное использование предоставленных инструментов по назначению?

Можно ли назвать нарушением то, что кто-то жалуется на нарушение, которого нет?


Не надо никогда никого банить на долгие сроки.

Активные пользователи на то и активные, что пробуют все доступные инструменты. Такие нужны любому сервису.

А пользователи должны быть уверены, что они не улетят в бан за активное пользование предоставленными инструментами.


Просто введите дневные лимиты и отписки/запреты взаимодействия от конкретных пользователей.

Если кто-то оступился, то да, можно сделать фриз на 1 день с сообщением от модератора по каким пунктам и какого документа было нарушение.

Человек почитает, подумает и будет осторожнее, но по прежнему останется активным.

Если уж совсем человек не понимает, то фриз 3 дня, неделя и месяц (на замену вечному бану).

Если получать фриз на месяц с каждым повторным серьёзным нарушением, то нарушать никто не будет (коммерчески не выгодно), но пользователь сохранится, а не унесёт свою активность конкурентам.


Просто мнение. Лучше искать компромиссы, чем продвигать кардинальные баны. Сегодня ты пожаловался, а завтра на тебя. В итоге никого не останется.

1...6364656667686970717273
Новый комментарий