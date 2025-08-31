Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 72
Спамер
Идет спам в лк второй день подряд, что делать? Сообщения р спаме не помогают.
Публикуйте тут какой спам (если, конечно это без больших личный данных и без промоушена спамера) ... может - и не спам ...
Если спам - забанят спамера.
-------------
Мне тоже приходят разные сообщения, но дальше типа что-то "helo bro" - "беседа" не идет (потому что я не отвечаю), и просто нажимаю там "Delete".
Кстати, ваши нажатия на "Нарушение" и что это спам (на два сообщения) - видно.
Также видно - кто спамит.
Но непонятно - это или просто в вашей беседе, или это обычный спам (сообщение), которое вы не ждете.
Многие пльзователи просто так просто жмут ... несколько раз ... на все подряд ... и там это всё страницей этих жатий идет ...
----------------------
Тут надо что-то больше писать, чем просто "Complain" - там есть поле для текста (можно по русски или по английски; по английски - действеннее, так как англ модераторы обычно жестче подходят к этому, а все рус модераторы знают англ).
Например - жмете на Жалоба (в английском форуме это "Complain"), и -
А что именно видят модеры после жалобы? Всю переписку? Или только само сообщение, на которое пожаловались?Немного непонятно просто о чем вы говорите в той части, которую я цитирую
Часть сообщения, на которое вы пожаловались (всю переписку не видят), и видят - кто жаловался, и на кого.
Именно поэтому, желательно, приводить немного больше текста в жалобе (и лучше на английском языке, но можно и на русском).
-----------------
PS. Кстати, один пользователь, который вас спамил (и не только вас) - уже забанен, и тут помог текст того, кто нажимал на Жалоба, но привел еще и текст, напрмер - "почему" и так далее (спамер - валидированный и делал таким образом промоушен, кого спамили - тоже).
Понял, спасибо.
Я, честно говоря, не помню, когда последний раз жаловался на спам в ЛС😄 К стати, наверное, благодаря работе модераторов и админов, которые оперативно реагируют на жалобы о спаме.
[edit]
Я имею в виду, что спама в ЛС довольно мало в последнее время
Жаловаться надо.
Многие не жалуются из-за этого слова - "Жалоба" (ассоциации со словом "жалобщик" и так далее) - там линк как "Нарушение", и после нажатия на него - открывает поле с заголовком "Жалоба".
Но в английском варианте (для англ пользователей) там просто написано как "Complain" и "Complaint", что более подходит в переводе как "Выразить недовольство" и "Недовольство".
То есть - это просто "Недовольство", а не жалоба.
------------------
PS. Пример.
Вас спамил пользователь из Сингапура, делая промоушен своего сигнала (и не только вас ... он еще 3 пользователя спамил из рус форума).
Спамил по английски. Все нажимали просто на Жалоба. Но когда он поспамил пользователя из Индонезии (который тоже валидированный), то тот из Индонедии нажал на линк как "Выразить Недовольство", но еще и словами высказал свое недовольство одним предложением (по английски).
Потому что в англ варианте - слово Жалоба там - это Недовольство.
Он не жаловался, он просто обозначил - почему он недоволен этим спамом (согласно линку как "Недовольство").
И спамера забанили.
Клик в любое место Complaint окна приводит к исчезанию окна.
Google Chrome version 130.0.6723.92 (Official Build) (64-bit)
...