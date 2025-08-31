Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 35

Профиль спамера https://www.mql5.com/ru/users/grooleg



Вот ещё один из "несвежих" начал заниматься спамом.


Спамер https://www.mql5.com/ru/users/a.007


 

https://www.mql5.com/ru/users/kathrynheath


Vladimir Gribachev:

Мне тоже написала...

 

А вот это, вообще ЧТО и как получилось ?

Спамер зарегестрировался под ником "Hi .... we will soon...." без ссылки на (хотя-бы резко удалённый) профиль?


 


Почему бы в сообщениях не сделать функцию жалобы на спам?

 
Evgeniy Chumakov:


Почему бы в сообщениях не сделать функцию жалобы на спам?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах

Vladimir Karputov, 2014.09.13 19:42

Сюда выкладывайте доказательства (в виде скриншота) на спамерские сообщения. 

 

P.S. Пожалуйста, только реальные деяния, без флуда. 

Порядок действий:

  1. Вставить в сообщение кликабельную ссылку на профиль спамера
  2. Вставить в сообщение скриншот переписки со спамером. На скриншоте однозначно должно быть видно и ВАШ логин и логин спамера.
Где видно что это Ваша переписка? Где ссылка на профиль спамера?
