Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 35
Профиль спамера https://www.mql5.com/ru/users/grooleg
https://www.mql5.com/ru/users/kosvera4
Вот ещё один из "несвежих" начал заниматься спамом.
Спамер https://www.mql5.com/ru/users/a.007
https://www.mql5.com/ru/users/reza6735
https://www.mql5.com/ru/users/kathrynheath
Мне тоже написала...
А вот это, вообще ЧТО и как получилось ?
Спамер зарегестрировался под ником "Hi .... we will soon...." без ссылки на (хотя-бы резко удалённый) профиль?
Почему бы в сообщениях не сделать функцию жалобы на спам?
Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах
Vladimir Karputov, 2014.09.13 19:42
Сюда выкладывайте доказательства (в виде скриншота) на спамерские сообщения.
P.S. Пожалуйста, только реальные деяния, без флуда.
Порядок действий: