Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 11
bilginy
bilginy
Убит
AMP_Global
Пример?
В маркете стали появляться описания с партнёрской ссылкой на брокеров.
Владислав, так это личная площадка, что хотят там, то и пишут. Они же не нарушают личное пространство других (в ЛС) и не наглеют (на форум).
А речь идёт именно о нарушении конкуренции (когда все соблюдают запрет и при большом желании не кидают свои реферальные ссылки в "общак", а вот кто-то обнаглел и кинул, тем самым, нарушив конкуренцию. Ведь это логика спама).
А описание продукта - это ведь зона продавца.
Не успел соскучиться по спаму, где предлагают лучшие торговые условия, уже начали экспертов предлагать. Как то скайп был в контактах, так мне и в скайп писали. Дай спамеру дырку и он туда залезет. )
https://www.mql5.com/ru/users/neusufiluka81
URL пользователя пожалуйста указывайте.Сразу. В сообщении. Для того эта тема и создавалась.