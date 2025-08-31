Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 11

Эта ветка исключительно для сообщений о спамерах. Не для обсуждения.
 

В маркете стали появляться описания с партнёрской ссылкой на брокеров. 
 
AMP_Global
Реклама брокера в лс 
 
Пример?

 
В маркете стали появляться описания с партнёрской ссылкой на брокеров. 

Владислав, так это личная площадка, что хотят там, то и пишут. Они же не нарушают личное пространство других (в ЛС) и не наглеют (на форум). 

А речь идёт именно о нарушении конкуренции (когда все соблюдают запрет и при большом желании не кидают свои реферальные ссылки в "общак", а вот кто-то обнаглел и кинул, тем самым, нарушив конкуренцию. Ведь это логика спама). 

А описание продукта - это ведь зона продавца. 


 
В описании запрещены ссылки даже на свой ресурс. 
Что говорить о рекламе брокера ?  Меня заставляли удалять ссылки на свой ресурс даже в видео. Хотя личный сайт своих программ повышает статус. 
Но реф ссылки брокеров недопустимы в любом случае. 
 

Не успел соскучиться по спаму, где предлагают лучшие торговые условия, уже начали экспертов предлагать. Как то скайп был в контактах, так мне и в скайп писали. Дай спамеру дырку и он туда залезет. )

https://www.mql5.com/ru/users/neusufiluka81

 
Ramiz Mavludov:

Не успел соскучиться по спаму, где предлагают лучшие торговые условия, уже начали экспертов предлагать. Как то скайп был в контактах, так мне и в скайп писали. Дай спамеру дырку и он туда залезет. )

URL пользователя пожалуйста указывайте.

Сразу. В сообщении. Для того эта тема и создавалась.
