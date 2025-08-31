Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 32

Новый комментарий
 

Профиль

 
просьба снести это творение полностью)

 
Мне присылают всякие предложения, которые меня не интересуют. Иногда промолчу, иногда поблагодарю, а жаловаться не хочу. Ну прислал и прислал, у меня не убудет, и особо не напрягает. Забейте на все, друзья. Погода хорошая, девушки красивые, жизнь продолжается!
[Удален]  
Aleksei Stepanenko:
Мне присылают всякие предложения, которые меня не интересуют. Иногда промолчу, иногда поблагодарю, а жаловаться не хочу. Ну прислал и прислал, у меня не убудет, и особо не напрягает. Забейте на все, друзья. Погода хорошая, девушки красивые, жизнь продолжается!
+++
 



Профиль

 
Vasiliy Pushkaryov:



Профиль

Нет связи профиля и сообщения. Вставьте другой скриншот, пожалуйста.

 
Vladimir Karputov:

Нет связи профиля и сообщения. Вставьте другой скриншот, пожалуйста.


И у. Меня 
 
Vladimir Karputov:

Нет связи профиля и сообщения. Вставьте другой скриншот, пожалуйста.

Обновил. Вижу, что уже забанили. Спасибо.
 

Профиль

Надо помочь. Отключите, чтобы не тратил время на спам, может получиться больше времени работе уделить.

 
Первый пост обновлён - теперь можно найти создателя спам-чата.
1...252627282930313233343536373839...73
Новый комментарий