Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спам в блогах
Что за рисунок? Ваше сообщение не несёт никакой информации.
Что за рисунок? Ваше сообщение не несёт никакой информации.
Спамер https://www.mql5.com/ru/users/strongly
Прикрепить картинку к сообщению не могу. Прикрепил как файл.
https://www.mql5.com/ru/users/denisterentev
https://www.mql5.com/ru/users/denisterentev
То же самое, но с другого аккуунта..
https://www.mql5.com/ru/users/shcherbakovelizar
То же самое, но с другого аккуунта..
https://www.mql5.com/ru/users/shcherbakovelizar
Аналогично
https://www.mql5.com/ru/users/orlovavasilisa
https://www.mql5.com/ru/users/polaristrade
https://www.mql5.com/ru/users/ludmilka27