Спам в блогах

Vladislav Andruschenko:
Спам в блогах

Что за рисунок? Ваше сообщение не несёт никакой информации.

 
Vladimir Karputov:

Рисунок с блога. Скриншот. 
Спамер https://www.mql5.com/ru/users/strongly

Прикрепить картинку к сообщению не могу. Прикрепил как файл.

https://www.mql5.com/ru/users/denisterentev


Фёкла Николаева
Фёкла Николаева
lya Baranov:

То же самое, но с другого аккуунта..


https://www.mql5.com/ru/users/shcherbakovelizar

Елизавета Ермакова
Елизавета Ермакова
Nikolay Ivanov:

То же самое, но с другого аккуунта..


Аналогично

https://www.mql5.com/ru/users/orlovavasilisa


 

https://www.mql5.com/ru/users/ludmilka27


Ludmila Boguk
Ludmila Boguk
