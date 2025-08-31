Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 15
URL пользователя где?
https://www.mql5.com/ru/users/propkerbullguric90
прикольно.
+++Освободит банхаммеров от любимой работы
ой, пардон, сейчас
На скрине обязательно должна быть видна дата сообщения. Время есть, а дата - в списке слева - на плашке с именем пользователя. Иначе эту возможность можно будет использовать во вред пользователям - прицепил картинку со спамом, и его забанили. А нарушение было месяц назад и он его давно "отпарил".
Понял Вас, имею ввиду
https://www.mql5.com/ru/users/propkerbullguric90
Та же фигня, что и у Ивана, но от другого имени:
https://www.mql5.com/ru/users/exalexprefeab88
спамер https://www.mql5.com/ru/users/lavka_sov
Доброго.
У меня есть много активаций разных советников и индикаторов из маркета MQL5 ( https://www.mql5.com/ru/market), в том числе и топовых
Могу поделиться... в десять раз дешевле, почти даром; Тут чуть подробней.
https://docs.google.com/*
Пишите, отвечу на любые вопросы.
вот почему нельзя давать больше 10 активаций.
Покупают с общего аккаунта - а потом продают копиии в 10 раз дешевле и имеют в 3 раза больше денег.
у меня постоянно пытаются выбить больше 10 активаций. ....
думаешь в этом дело, там целый excel файл таблица) его ветка была видимо в качестве рекламы, все что он предлагает никаких денег не хватит купить, обычный мошенник