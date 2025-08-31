Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 15

Vladimir Karputov:

URL пользователя где?

https://www.mql5.com/ru/users/propkerbullguric90

Профиль трейдера
 

прикольно.

один и тот же спам с одной и той же рекламой. 


пора ставить фильтр слов. 

чтобы система сама банила, если  в лс будет спам ссылка. 

 
Vladislav Andruschenko:

прикольно.

один и тот же спам с одной и той же рекламой. 


пора ставить фильтр слов. 

чтобы система сама банила, если  в лс будет спам ссылка. 

+++

Освободит банхаммеров от любимой работы
 
Ivan Butko:

ой, пардон, сейчас

На скрине обязательно должна быть видна дата сообщения. Время есть, а дата - в списке слева - на плашке с именем пользователя. Иначе эту возможность можно будет использовать во вред пользователям - прицепил картинку со спамом, и его забанили. А нарушение было месяц назад и он его давно "отпарил".

 
Artyom Trishkin:

На скрине обязательно должна быть видна дата сообщения. Время есть, а дата - в списке слева - на плашке с именем пользователя. Иначе эту возможность можно будет использовать во вред пользователям - прицепил картинку со спамом, и его забанили. А нарушение было месяц назад и он его давно "отпарил".

Понял Вас, имею ввиду

https://www.mql5.com/ru/users/propkerbullguric90

Профиль трейдера
 

Та же фигня, что и у Ивана, но от другого имени:

https://www.mql5.com/ru/users/exalexprefeab88


Профиль трейдера
 
Igor Zakharov:

Та же фигня, что и у Ивана, но от другого имени:

https://www.mql5.com/ru/users/exalexprefeab88


Где доказательства в виде скриншоты? Срочно читать перый пост темы.
 

спамер https://www.mql5.com/ru/users/lavka_sov


Доброго.

У меня есть много активаций разных советников и индикаторов из маркета MQL5 ( https://www.mql5.com/ru/market), в том числе и топовых

Могу поделиться... в десять раз дешевле, почти даром; Тут чуть подробней.

https://docs.google.com/*
Пишите, отвечу на любые вопросы.

Профиль трейдера
 
Fast528:

спамер https://www.mql5.com/ru/users/lavka_sov


Доброго.

У меня есть много активаций разных советников и индикаторов из маркета MQL5 ( https://www.mql5.com/ru/market), в том числе и топовых

Могу поделиться... в десять раз дешевле, почти даром; Тут чуть подробней.

https://docs.google.com/*
Пишите, отвечу на любые вопросы.


вот почему нельзя давать больше 10 активаций. 

Покупают с общего аккаунта - а потом продают копиии в 10 раз дешевле и имеют в 3 раза больше денег. 


у меня постоянно пытаются выбить больше 10 активаций. ....

 
Vladislav Andruschenko:


вот почему нельзя давать больше 10 активаций. 

Покупают с общего аккаунта - а потом продают копиии в 10 раз дешевле и имеют в 3 раза больше денег. 


у меня постоянно пытаются выбить больше 10 активаций. ....

думаешь в этом дело, там целый excel файл таблица) его ветка была видимо в качестве рекламы, все что он предлагает никаких денег не хватит купить, обычный мошенник

