Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 29
https://www.mql5.com/ru/users/elyadhakimi
Спам в комментариях.Похоже, что это спамит один и тот-же человек.
Текст сообщений одинаковый, ссылается на один адрес, но профили пользователей разные.
Профили спамера:
@mannanfarzaneh
@Farhadmfg
https://www.mql5.com/ru/users/fx-fly
Чудак слепил чат и без спросу втащил меня туда. И пишет всякую муть, рекламируя себя. Там куча других товарищей...
Можно как-то добавить функцию выхода из чатов? Или чтобы можно было установить, разрешать кому-то тебя приглашать или нет...
Второе то вроде как паблик... а первое группа или чат...
А меня, так в чат Mt group еще и администратором без моего ведома зафигачили. Как отписаться от должности администратора?
Писать заявление, заверенное нотариально.
Через мобильный мт только.
Я на эту кнопку нажимал - появилась запись, что я "закрыл чат" (когда другие жмут появляется запись, что "вышел из чата"), но ничего не изменилось.
И потом пойти с ним в сортир. :)