Спам в комментариях.Похоже, что это спамит один и тот-же человек.
Текст сообщений одинаковый, ссылается на один адрес, но профили пользователей разные.

Профили спамера:
@mannanfarzaneh
@Farhadmfg

https://www.mql5.com/ru/users/fx-fly

Чудак слепил чат и без спросу втащил меня туда. И пишет всякую муть, рекламируя себя. Там куча других товарищей...

Можно как-то добавить функцию выхода из чатов? Или чтобы можно было установить, разрешать кому-то тебя приглашать или нет...

abdulla almehairbi
abdulla almehairbi
Только через мобильное приложение mt. Он кстати еще раз создал канал и там вверху было кнопка отписаться. 
Второе то вроде как паблик... а первое группа или чат...

 
Vladislav Andruschenko:

Только через мобильное приложение mt. Он кстати еще раз создал канал и там вверху было кнопка отписаться. 
А меня, так в чат   Mt group  еще и администратором без моего ведома зафигачили. Как отписаться от должности администратора?
 
Aleksey Ivanov:
А меня, так в чат   Mt group  еще и администратором без моего ведома зафигачили. Как отписаться от должности администратора?
Через мобильный мт только. 
Я на эту кнопку нажимал - появилась запись, что я "закрыл чат" (когда другие жмут появляется запись, что "вышел из чата"), но ничего не изменилось. 

 
Evgeny Belyaev:

Писать заявление, заверенное нотариально.

