Еще один спамер-любитель халявы и его комментарий (удалите, плиз):


 

https://www.mql5.com/ru/users/cashcow95

cashcow95
cashcow95
  • 2018.09.08
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 

Прошу удалить сообщения с сылками от спама:

https://www.mql5.com/en/market/product/36087#!tab=comments&page=30&comment=34279801

https://www.mql5.com/en/market/product/36087#!tab=comments&page=30&comment=39528971

https://www.mql5.com/en/market/product/36087#!tab=comments&page=30&comment=39539537


Прошу удалить спам ссылку в сообщении: https://www.mql5.com/ru/market/product/36087#!tab=comments&page=31&comment=40396523


Объясните, пожалуйста продавцу, что выпускать по 10 одинаковых продуктов в час плохая затея.

https://www.mql5.com/ru/users/603912

Я понимаю, что продажи у него идут хорошо, но лента новых продуктов засоряется. Пусть удалит дубли

Harun Celik
Harun Celik
  • 2022.07.07
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Vitaliy Kuznetsov #:

Объясните, пожалуйста продавцу, что выпускать по 10 одинаковых продуктов в час плохая затея.

https://www.mql5.com/ru/users/603912

Я понимаю, что продажи у него идут хорошо, но лента новых продуктов засоряется. Пусть удалит дубли

Очень похоже на то что продукты все из кода базы. Потому что клепать с такой скоростью программы не реально....

 
Vladimir Pastushak #:

Очень похоже на то что продукты все из кода базы. Потому что клепать с такой скоростью программы не реально....

Там описание и скрины одинаковые у многих продуктов. Автор упражняется лишь в придумывании названий и логотипов.

Конечно, учитывая старые заслуги, банить нет смысла, но вот снять с витрины все продукты до удаления дублей, вполне себе жёсткая предупредительная мера (увидел, что права продаж ему ограничили).
 
Vitaliy Kuznetsov #:

Объясните, пожалуйста продавцу, что выпускать по 10 одинаковых продуктов в час плохая затея.

https://www.mql5.com/ru/users/603912

Я понимаю, что продажи у него идут хорошо, но лента новых продуктов засоряется. Пусть удалит дубли

Тришкин выпустил 20 или 30 за раз и стал модером ;-) Так что всё пучком

 
Maxim Kuznetsov #:

Тришкин выпустил 20 или 30 за раз и стал модером ;-) Так что всё пучком

может 5 лет копил

посмотрите его энтузиазм в "Статьи", мало кто сможет.

 
Maxim Kuznetsov #:

Тришкин выпустил 20 или 30 за раз и стал модером ;-) Так что всё пучком

Да? Не знал. Спасибо за мою историю. Запишу себе в скрижали.

