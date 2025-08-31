Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 64
Удалили
Еще один спамер-любитель халявы и его комментарий (удалите, плиз):
https://www.mql5.com/ru/users/cashcow95
Прошу удалить сообщения с сылками от спама:
https://www.mql5.com/en/market/product/36087#!tab=comments&page=30&comment=34279801
https://www.mql5.com/en/market/product/36087#!tab=comments&page=30&comment=39528971
https://www.mql5.com/en/market/product/36087#!tab=comments&page=30&comment=39539537
Прошу удалить спам ссылку в сообщении: https://www.mql5.com/ru/market/product/36087#!tab=comments&page=31&comment=40396523
Объясните, пожалуйста продавцу, что выпускать по 10 одинаковых продуктов в час плохая затея.
https://www.mql5.com/ru/users/603912
Я понимаю, что продажи у него идут хорошо, но лента новых продуктов засоряется. Пусть удалит дубли
Очень похоже на то что продукты все из кода базы. Потому что клепать с такой скоростью программы не реально....
Там описание и скрины одинаковые у многих продуктов. Автор упражняется лишь в придумывании названий и логотипов.Конечно, учитывая старые заслуги, банить нет смысла, но вот снять с витрины все продукты до удаления дублей, вполне себе жёсткая предупредительная мера (увидел, что права продаж ему ограничили).
Тришкин выпустил 20 или 30 за раз и стал модером ;-) Так что всё пучком
может 5 лет копил
посмотрите его энтузиазм в "Статьи", мало кто сможет.
Да? Не знал. Спасибо за мою историю. Запишу себе в скрижали.