Вместо отзывов вставляет ссылки на свои программы. 

Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 65

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin #:

Да? Не знал. Спасибо за мою историю. Запишу себе в скрижали.

Было, не отнекивайся - весь маркет как-то заспамил своими быками и коровами с общим логотипом на всех

 
Maxim Kuznetsov #:

Было, не отнекивайся - весь маркет как-то заспамил своими быками и коровами с общим логотипом на всех

И поэтому стал модером? Как чудесно...

Было. Но не за раз. Я их писал по одному. Потом переносил с четвёрки на пятёрку. И публиковал. Сначала для четвёрки, потом для пятёрки. Логотип был почти одинаковым потому, что все индикаторы были по одной теме - PriceAction. Но вот каждый индикатор был уникален так, как отображал свой паттерн из набора паттернов PriceAction. О чём и говорило его название на общем для всех узнаваемом логотипе. Это не одно и тоже с тем, что некоторые делают - один и тот же советник с разными параметрами публикуют под разными именами и логотипами. А иногда и даже насчёт логотипов не заморачиваются

 
Artyom Trishkin #:

И поэтому стал модером? Как чудесно...

Было. Но не за раз. Я их писал по одному. Потом переносил с четвёрки на пятёрку. И публиковал. Сначала для четвёрки, потом для пятёрки. Логотип был почти одинаковым потому, что все индикаторы были по одной теме - PriceAction. Но вот каждый индикатор был уникален так, как отображал свой паттерн из набора паттернов PriceAction. О чём и говорило его название на общем для всех узнаваемом логотипе. Это не одно и тоже с тем, что некоторые делают - один и тот же советник с разными параметрами публикуют под разными именами и логотипами. А иногда и даже насчёт логотипов не заморачиваются

будешь ещё рассказывать...прикольно, а-ля MACD, MACD с Алертом, c алертом и звуком :-) Давно было-то, чего оправдываешься

 
Maxim Kuznetsov #:

будешь ещё рассказывать...прикольно, а-ля MACD, MACD с Алертом, c алертом и звуком :-) Давно было-то, чего оправдываешься

Троллить не нужно. Оправдывается виноватый. Я всего лишь поясняю Вам как тому, кто пытается претензии предъявлять на пустом месте.

Почитайте про PriceAction, об этих ценовых паттернах, и поймёте, что это не один MACD, а другой MACD с алертом, а абсолютно разные ценовые модели.

Платные были с оповещениями. Бесплатные - просто рисовали стрелочки.

А Вы говорите от лица администрации? Или может от лица модераторов Маркета?

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Объясните, пожалуйста продавцу, что выпускать по 10 одинаковых продуктов в час плохая затея

А что, так можно было?.. :D) 

Помню, какой-то Андрей в капюшоне, пару лет назад мелькал в ленте. У него штук 200 продуктов, наверное. Вот, оно, продуктивность
 
Ivan Butko #:
А что, так можно было?.. :D) 

Помню, какой-то Андрей в капюшоне, пару лет назад мелькал в ленте. У него штук 200 продуктов, наверное. Вот, оно, продуктивность

Сейчас новая мода, продукты, которые уже были выпущены, появляются в ленте по несколько раз. Видимо функция скрыть с витрины и опубликовать обратно даёт такой эффект.

 

Куда-то добавили без моего ведома


 

Возможно не спам.

На 1 китайского товарища по одному продукту, все новореги. Но что-то общее проглядывается.

Некоторые продукты, например, CM - от Хлыстова, некоторые в припиской TT, от танка. В итоге всё паблик


 

Вместо отзывов вставляет ссылки на свои программы. 

Так же делает негативные отзывы с подобной ссылкой. После моего обращения в сервис декс удалили только ссылку на его советник.

Прошу так же удалить отзыв: https://www.mql5.com/en/market/product/75693?source=Site+Profile+Seller#!tab=reviews&id=review_23381917

12

Ссылка на типа: 


Ng Chu En
Ng Chu En
  • 2023.05.06
  • www.mql5.com
Trader's profile
1...58596061626364656667686970717273
Новый комментарий