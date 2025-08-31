Вместо отзывов вставляет ссылки на свои программы. 

Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 65
Да? Не знал. Спасибо за мою историю. Запишу себе в скрижали.
Было, не отнекивайся - весь маркет как-то заспамил своими быками и коровами с общим логотипом на всех
И поэтому стал модером? Как чудесно...
Было. Но не за раз. Я их писал по одному. Потом переносил с четвёрки на пятёрку. И публиковал. Сначала для четвёрки, потом для пятёрки. Логотип был почти одинаковым потому, что все индикаторы были по одной теме - PriceAction. Но вот каждый индикатор был уникален так, как отображал свой паттерн из набора паттернов PriceAction. О чём и говорило его название на общем для всех узнаваемом логотипе. Это не одно и тоже с тем, что некоторые делают - один и тот же советник с разными параметрами публикуют под разными именами и логотипами. А иногда и даже насчёт логотипов не заморачиваются
будешь ещё рассказывать...прикольно, а-ля MACD, MACD с Алертом, c алертом и звуком :-) Давно было-то, чего оправдываешься
Троллить не нужно. Оправдывается виноватый. Я всего лишь поясняю Вам как тому, кто пытается претензии предъявлять на пустом месте.
Почитайте про PriceAction, об этих ценовых паттернах, и поймёте, что это не один MACD, а другой MACD с алертом, а абсолютно разные ценовые модели.
Платные были с оповещениями. Бесплатные - просто рисовали стрелочки.
А Вы говорите от лица администрации? Или может от лица модераторов Маркета?
https://www.mql5.com/ru/users/don23vito
Объясните, пожалуйста продавцу, что выпускать по 10 одинаковых продуктов в час плохая затея
А что, так можно было?.. :D)
Сейчас новая мода, продукты, которые уже были выпущены, появляются в ленте по несколько раз. Видимо функция скрыть с витрины и опубликовать обратно даёт такой эффект.
Куда-то добавили без моего ведома
Возможно не спам.
На 1 китайского товарища по одному продукту, все новореги. Но что-то общее проглядывается.
Некоторые продукты, например, CM - от Хлыстова, некоторые в припиской TT, от танка. В итоге всё паблик
Вместо отзывов вставляет ссылки на свои программы.
Так же делает негативные отзывы с подобной ссылкой. После моего обращения в сервис декс удалили только ссылку на его советник.
Прошу так же удалить отзыв: https://www.mql5.com/en/market/product/75693?source=Site+Profile+Seller#!tab=reviews&id=review_23381917
Ссылка на типа: