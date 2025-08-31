Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 5

Еще один - https://www.mql5.com/ru/users/equity100
 

А это вообще беспредел какой-то...

 

https://www.mql5.com/ru/users/majid767&nbsp;

 
Вторник

Желаете получать  ребейт в 50% ?. От вас нужна только регистрация и все. Брокера можно не менять. Платить будет ДЦ.

Свяжитесь со мной, я все подробно расскажу. Есть акции и бонусы.      

Мои контакты:    ICQ  No.  654417938       Телефон: +38 (095) 876-56-21,       или пишите в личку.

__________________________________________________________________________________________________________ 

To receive rebeyt 50%?. From you only need to register it. Broker can not be changed. DC will pay. 

Contact me, I will describe in detail. There are promotions and bonuses. 

My contacts: ICQ No. 654417938 Phone: +38 (095) 876-56-21 or write to the PM. 

 
ingensi:
Забанить обоих? =)
 
komposter:
Забанить обоих? =)
Приложил.) Прокомпостировал!
 

Вот ещё одно произведение. Автор SHERALI KARIMOV (tiger68) уходит отдыхать на недельку:

Здравствуйте!

Предлагаем сотрудничество. Мы готовы бесплатно разместить на нашем сайте Ваш продукт (сигналы для МТ4). Если Вы согласны, то отпавте нам   HTML-код для вставки.  Ваш продукт будет опубликован по адресу ...  Код можно отправить по адресам:                  

Однокласники - ...      

Майл почта - ...

С уважением  Porshe2015



 

Спам от: HanSeok Kim


 

Спам от: Christoph Neuwirth (558255)


 
3 часа назад
Здравствуйте, возможно вам будет полезно узнать, что появился новый сервис Бесплатного VPS (***). Так же на сервисе производится Авто-ребейт в размере 45% от дохода сервиса. Если вы свяжете свою работу с данным сервисом, я буду готов помочь и ответит на любые ваши вопросы. С ув. Михаил.
 
господа админы, а нельзя ли сделать так, что бы сообщения в личку могли посылать, ну например только друзья ???
