Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 5
А это вообще беспредел какой-то...
https://www.mql5.com/ru/users/majid767
ingensi и Vyacheslav Aksenin (equity100)
Желаете получать ребейт в 50% ?. От вас нужна только регистрация и все. Брокера можно не менять. Платить будет ДЦ.
Свяжитесь со мной, я все подробно расскажу. Есть акции и бонусы.
Мои контакты: ICQ No. 654417938 Телефон: +38 (095) 876-56-21, или пишите в личку.
__________________________________________________________________________________________________________
To receive rebeyt 50%?. From you only need to register it. Broker can not be changed. DC will pay.
Contact me, I will describe in detail. There are promotions and bonuses.
My contacts: ICQ No. 654417938 Phone: +38 (095) 876-56-21 or write to the PM.
ingensi и Vyacheslav Aksenin (equity100)
Забанить обоих? =)
Вот ещё одно произведение. Автор SHERALI KARIMOV (tiger68) уходит отдыхать на недельку:
Здравствуйте!
Предлагаем сотрудничество. Мы готовы бесплатно разместить на нашем сайте Ваш продукт (сигналы для МТ4). Если Вы согласны, то отпавте нам HTML-код для вставки. Ваш продукт будет опубликован по адресу ... Код можно отправить по адресам:
Однокласники - ...
Майл почта - ...
С уважением Porshe2015
Спам от: HanSeok Kim
Спам от: Christoph Neuwirth (558255)
Mikhail Voloshin (mobails)