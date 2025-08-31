Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 17

Server Muradasilov:
Давно уже просили сделать кнопку "пожаловаться на спам,рекламу" в личных сообщениях 

Кнопку жалоба в личных сообщениях не так просто создать, это отряд программеров должен пыхтеть не одну ночь)

Потому проще пишите свои жалобы сюда)

 

https://www.mql5.com/ru/users/free001ea




FREE001EA
FREE001EA
Профиль трейдера
 

https://www.mql5.com/ru/users/exchangetraders

Akshay B Chandh
Akshay B Chandh
Профиль трейдера
 
Alexander Fedosov:

https://www.mql5.com/ru/users/exchangetraders

Прлучил тот же спам о "50% в месяц"


Забанил спамера на месяц.

 
Ramiz Mavludov:

https://www.mql5.com/ru/users/free001ea

...

Alexey Valeev:

https://www.mql5.com/ru/users/13352019618hjw

...

Уже удалили обоих.

 
Sergey Golubev:

Уже удалили обоих.

Зато они получили вечные ссылки на форуме ? ))
Надо на форуме тоже ссылки рекламные ихние забирать. 
 
Vladislav Andruschenko:
Зато они получили вечные ссылки на форуме ? ))
Надо на форуме тоже ссылки рекламные ихние забирать. 

Это в личках, которые не публичны.
А профилей уже нет.

 
Sergey Golubev:

Это в личках, которые не публичны.
А профилей уже нет.


но на форуме то они висят еще :-)


сообщением выше и выше

https://www.mql5.com/ru/forum/36170/page17#comment_11021373

Vladislav Andruschenko:


но на форуме то они висят еще :-)


сообщением выше и выше

https://www.mql5.com/ru/forum/36170/page17#comment_11021373

А всё потому что иногда не читают правила:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах

Vladimir Karputov, 2014.09.13 19:42

Сюда выкладывайте доказательства (в виде скриншота) на спамерские сообщения. 

 

P.S. Пожалуйста, только реальные деяния, без флуда. 


 

Тоже самое от другого ника:

