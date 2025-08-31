Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 56
Это накрутка
Интересно узнать, чем ценен топ для сайта? Имеется ли различие в количестве продаж, когда есть явные лидеры, или когда продажи равномерно распределены по продавцам?
Массовый спам тоже в большей степени извели.
Не совсем спам, но достаточно токсичная деятельность в отзывах!
370 отзывов с одним и тем же комментарием.
Отзывы идут почти каждую минуту, вероятнее всего в автоматическом режиме.
Ссылка на профиль.
Знакомый человек. Делает это специально. Чтобы бы на виду в всех программах.
Боты
Наверное, ветку стоит переименовать и добавить "спам по фрилансе".
Это мечта любого трейдера - утилита, которая вытащит из любой просадки
Больше интересно, что за рисковые разрабы откликнулись на работу. Люди, которые в поисках арбитража :)
Там, кстати, на скрине видны имя и фамилия заказчика... Работу следует удалить по идее...
Больше интересно, что за рисковые разрабы откликнулись на работу. Люди, которые в поисках арбитража :)
Возможно, имеют в маркете какие-либо утилиты "локеры". И нашли клиента для своего продукта. )
Хотя, если давать ссылку на свой продукт, не говоря, что ты его разработчик, - интересно, это нарушение?