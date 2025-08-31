Спамеры, спам в личных сообщения, спам в обсуждениях, спам в отзывах - страница 56

Renat Fatkhullin:

Это накрутка

Интересно узнать, чем ценен топ для сайта? Имеется ли различие в количестве продаж, когда есть явные лидеры, или когда продажи равномерно распределены по продавцам?

 
Интересно, только правила ограничивают желающих продавать много от спама/обмана/...
Была бы возможность угрожать покупателям, воспользовались бы и ею. Никакой морали, чисто бизнес...
 
Не совсем спам, но достаточно токсичная деятельность в отзывах!

370 отзывов с одним и тем же комментарием.

Отзывы идут почти каждую минуту, вероятнее всего в автоматическом режиме.

Ссылка на профиль.

Matthew Todorovski
Matthew Todorovski
  • 2021.04.03
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Знакомый человек. Делает это специально. Чтобы бы на виду в всех программах. 
Чтобы переходили в его профиль и далее по партнерским ссылкам. 


Пытался понять, как программы недельной или месячной давности сразу набирают по 100500 отзывов от людей, чей рейтинг меньше 100. 

Мистика, чудеса, маркетинг? 
 
Боты

 

Наверное, ветку стоит переименовать и добавить "спам по фрилансе". 


 
Это мечта любого трейдера - утилита, которая вытащит из любой просадки
 
Больше интересно, что за рисковые разрабы откликнулись на работу. Люди, которые в поисках арбитража :)

 
Там, кстати, на скрине видны имя и фамилия заказчика... Работу следует удалить по идее...

 
Возможно, имеют в маркете какие-либо утилиты "локеры". И нашли клиента для своего продукта. )

Хотя, если давать ссылку на свой продукт, не говоря, что ты его разработчик, - интересно, это нарушение?

